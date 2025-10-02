Te mieszkania to hit. Polacy najczęściej je kupują

Choć ceny nowych mieszkań wciąż odstraszają, a kredyty nie należą do tanich, chętnych na własne „M” nie brakuje. Na rynku pierwotnym najlepiej radzą sobie jednak nie duże metraże, a lokale bardziej kompaktowe. W największych polskich miastach deweloperzy sprzedali w tym roku mniej mieszkań niż przed rokiem, ale eksperci portalu RynekPierwotny.pl sprawdzili, które z nich cieszyły się największym zainteresowaniem kupujących.

– Najpewniej dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, że we wszystkich metropoliach najchętniej kupowane były mieszkania dwupokojowe. Wrocław był jedyną metropolią, w której deweloperzy mogli zacierać ręce, bo sprzedali ich o 7 proc. więcej niż rok temu – mówi Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Jak sprzedają się mieszkania dwupokojowe?

Ekspert podkreśla, że mieszkania dwupokojowe to najczęstszy wybór młodych par i singli szukających pierwszego własnego „M”. Nie zawsze jest to jednak kwestia ograniczonego budżetu – wielu kupujących decyduje się na mniejszy metraż, aby nie ponosić wysokich kosztów utrzymania, które coraz bardziej obciążają domowe finanse. W tym roku, podobnie jak w poprzednim, „dwójki” stanowiły aż 40 proc. całkowitej sprzedaży w siedmiu największych metropoliach, podczas gdy kawalerek sprzedano zaledwie 16 proc. Najmniej popularne były mieszkania czteropokojowe i większe.

Wyjątek stanowił Wrocław, gdzie sprzedaż dużych mieszkań wzrosła o 3 proc., podczas gdy w pozostałych miastach liczba transakcji spadła.

– Nie pomogły dotychczasowe obniżki stóp procentowych, bo żeby kupić duży lokal trzeba mieć fortunę – zauważa Marek Wielgo.

Deweloperzy starali się ożywić sprzedaż różnymi sposobami, oferując rabaty sięgające nawet 100 tys. zł, z różnym skutkiem. Największy spadek w sprzedaży czteropokojowych i większych mieszkań odnotowano w Katowicach – tylko 212 sprzedanych lokali w ciągu ośmiu miesięcy, czyli aż o 30 proc. mniej niż rok wcześniej. W Łodzi sprzedaż zmniejszyła się o 23 proc., a w Poznaniu i Gdańsku – o 22 proc.

Jak sprzedają się mieszkania trzypokojowe?

Choć na mieszkania trzypokojowe było ponad dwukrotnie więcej chętnych niż na „czwórki” i większe lokale, wzrost sprzedaży rok do roku odnotowano jedynie we Wrocławiu (+23 proc.) i Krakowie (+2 proc.). W Katowicach liczba sprzedanych „trójek” spadła aż o 25 proc., w Łodzi o 15 proc., a w Warszawie o 12 proc. W Poznaniu sprzedaż zmniejszyła się o 8 proc., podczas gdy w Gdańsku o 7 proc.

Czytaj też:

Wrześniowa rewolucja na rynku nieruchomości? Warszawa i Wrocław biją rekordy

Kawalerki na rynku nieruchomości

Co ze sprzedażą mieszkań kawalerek? Ogólnie sprzedaż mieszkań jednopokojowych również była niższa. Wyjątek stanowi jednak Gdańsk, gdzie deweloperzy znaleźli nabywców na ponad 750 kawalerek w ciągu ośmiu miesięcy. To wynik aż o 77 procent lepszy niż rok wcześniej.

– Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby podobny trend wystąpił także w innych metropoliach. Wiadomo, kredyty są drogie, więc na większe mieszkania ludzi nie stać. Tymczasem w większości miast sprzedaż kawalerek spadła. Np. w równie drogiej jak Gdańsk Warszawie aż o 28 proc. Nie ma więc chyba innego wytłumaczenia niż rosnąca pozycja Gdańska na mapie najlepszych europejskich destynacji turystycznych. Skandynawowie i Brytyjczycy, a ostatnio także Czesi i Słowacy są wręcz zachwyceni Gdańskiem. Wzięli więc sobie to miasto na cel inwestorzy. Kupują kawalerki, bo są one chętnie najmowane przez turystów – komentuje Wielgo.

Ekspert zwraca uwagę, że zakup kawalerki nie zawsze jest najlepszym wyborem, zwłaszcza dla młodych rodzin. Lokali jednopokojowych jest na rynku najmniej, a w przeliczeniu na metr kwadratowy okazują się średnio najdroższe. Dla przykładu – w Warszawie budżet 600 tys. zł pozwala wybierać spośród około 850 kawalerek, ale już blisko 1,4 tys. mieszkań dwupokojowych. Na Białołęce, czyli w najtańszej stołecznej dzielnicy, za tę kwotę można kupić zaledwie nieco ponad 100 „jedynek”, podczas gdy „dwójek” dostępnych jest aż 900.

Czytaj też:

Zaskakujące dane. Polacy szukają tanich mieszkań, ale kupują droższe

Ekspert: „Sprzedaż mieszkań spadła”

Ekspert zwraca uwagę, że w tym roku sprzedaż spadła we wszystkich segmentach mieszkań. Nie jest to jednak zaskoczeniem – przed rokiem rynek napędzali jeszcze klienci korzystający z programu „Bezpieczny Kredyt 2 procent”. Z kolei w ostatnich miesiącach wielu zainteresowanych zakupem wstrzymywało się z decyzją, licząc na obniżki stóp procentowych.

– Po trzech takich obniżkach popyt na nowe mieszkania najpewniej wskoczy na wyższy tryb. Prawdopodobnie zmienią się też preferencje kupujących, bo te zależą w dużym stopniu od ich zdolności kredytowej. Duże różnice w poszczególnych metropoliach wynikają też z ich specyfiki, m.in. w kwestii cen mieszkań, wysokości zarobków czy też atrakcyjności inwestycyjnej – tłumaczy Wielgo.

Czytaj też:

Zielone mieszkania to złoty zysk? „Biją rekordy opłacalności”Czytaj też:

Deweloperskie „dziury w ziemi”. Gdzie powstaje najwięcej mieszkań?