Zaskakujące dane. Polacy szukają tanich mieszkań, ale kupują droższe

Kupno własnego „M” rzadko jest decyzją spontaniczną. Najczęściej poprzedza go długi okres poszukiwań, podczas którego potencjalni nabywcy przyglądają się ofertom, porównują lokalizacje i kalkulują koszty. Z wyszukiwań internautów na popularnych portalach nieruchomości można wiele wyczytać o lokalnych trendach cenowych.

Eksperci portalu RynekPierwotny.pl wzięli pod lupę właśnie takie dane dotyczące cen 1 m kw. wyszukiwanych ofert i skonfrontowali je z wynikami sprzedaży.

Jakiego mieszkania szuka Kowalski?

Dane BIG DATA RynekPierwotny.pl x FLTR co miesiąc są uzupełniane o wyniki wyszukiwań internautów. Przygotowana na tej podstawie analiza przedstawia wyniki dotyczące sierpnia 2025 roku, czyli najnowsze dostępne statystyki.

– Warto zwrócić uwagę, że mowa o danych procentowych, które zostały sprowadzone do sumy wynoszącej 100 proc. Musimy pamiętać, że pojedynczy internauta często wyszukuje lokale z różnych przedziałów cenowych (np. 10 000–12 000 zł/m kw. i 12 000–15 000 zł/m kw.). Dlatego bez korekty danych suma przedziałów cenowych widocznych na wykresie byłaby wyższa niż 100 proc. – wyjaśnia Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Odpowiednio przygotowane informacje odzwierciedlają różnice cenowe między poszczególnymi rynkami deweloperskimi. Te różnice przekładają się również na wyniki wyszukiwań.

– Przykładowo, na warszawskim i krakowskim rynku w sierpniu 2025 r. zdecydowanie najczęściej szukano nowych mieszkań za 15 000–20 000 zł/m kw. Ten sam przedział cen był też najbardziej popularny w przypadku Gdańska, lecz tam rozkład cenowy wyszukiwań wygląda na bardziej zróżnicowany – znajdziemy w nim nowe mieszkania z podaną ceną ofertową mniejszą niż 10 000 zł/m kw. – zauważa ekspert.

Gdańsk droższy od Krakowa, Łódź szuka tańszych mieszkań

W Gdańsku 22 proc. wyszukiwanych mieszkań kosztowało ponad 20 000 zł za m kw., co zbliża ten wynik do Warszawy (23 proc.). Kraków znalazł się na trzecim miejscu – tylko 18 proc. ofert przekraczało 20 000 zł/m kw., co pokazuje, że Stolica Pomorza jest obecnie droższa od Krakowa na rynku pierwotnym.

Łódź wyróżnia się pod względem cen wyszukiwanych lokali. W sierpniu co piąte wyszukiwanie dotyczyło mieszkań poniżej 9000 zł za m kw., czyli takich, których ceny zwykle spotyka się raczej na łódzkim rynku wtórnym.

Wyszukiwania a sprzedaż mieszkań

Wyniki wyszukiwań potencjalnych klientów firm deweloperskich są interesujące, ale ostateczne znaczenie ma rzeczywista sprzedaż nowych mieszkań. Dlatego eksperci RynekPierwotny.pl przyjrzeli się także strukturze sprzedaży nowych lokali pod względem cen ofertowych za 1 m kw. Analiza pokazuje, że w sierpniu br. rozkład cen sprzedanych mieszkań w sześciu największych miastach był zbliżony do tego, czego poszukiwali internauci.

– Oczywiście, trzeba mieć świadomość przesunięcia czasowego. Osoby poszukujące nowego „M” w sierpniu mogą odłożyć swoje plany na dalszą przyszłość lub zrealizować transakcję w kolejnych miesiącach – podkreśla Andrzej Prajsnar.

Wskazuje, że rozkład cenowy wyszukiwań oraz sprzedaży był w sierpniu br. zbliżony, choć na uwagę zasługują pewne różnice.

– Przykładowo, na terenie Łodzi mieszkania za 8000–9000 zł/m kw. sprzedawały się wyraźnie rzadziej, niż mogłoby to sugerować zainteresowanie internautów. Odwrotna relacja dotyczyła łódzkich nowych „M” z nieco wyższej półki cenowej (9000–10 000 zł/m kw.). To wciąż relatywnie niedrogie mieszkania (również jak na Łódź), ale niekiedy lepiej zlokalizowane. Z kolei w Krakowie widoczne było spore, względem sprzedaży, sierpniowe zainteresowanie nowymi mieszkaniami za ponad 20 000 zł/m kw. Dane BIG DATA RynekPierwotny.pl x FLTR wyjaśnią, czy w kolejnych miesiącach ta sytuacja przełoży się na sprzedaż droższych mieszkań z Krakowa – podsumowuje.

