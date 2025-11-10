Ile dziś kosztuje remont mieszkania? Przygnębiające wyliczenia

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wynika, że w 2023 roku wydatki na użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii stanowiły średnio niemal 20 proc. wydatków ogółem gospodarstw domowych. Przeciętne wydatki na osobę wyniosły natomiast 1636 zł.

Koszty utrzymania domu i mieszkania stają się coraz większym obciążeniem dla polskich gospodarstw domowych. Obok rosnących rachunków za media i energię, coraz większą część budżetu pochłaniają usługi związane z utrzymaniem, remontem i pielęgnacją nieruchomości.

Ile trzeba zapłacić za sprzątanie i remont?

Z danych, które przytacza Oferteo wynika, że koszt usługi sprzątania mieszkania 50 mkw. w Warszawie wynosi średnio od 150 do 200 zł za jednorazową wizytę. Za posprzątanie mieszkania ok. 100 mkw. trzeba zapłacić blisko 500 zł.

Przechodząc do remontów, serwis zwraca uwagę, że posiadacze mieszkań od 60 do 80 mkw. za drobne naprawy/konserwacje płacą od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych rocznie. Za malowanie ścian płaci się od 18 do 38 zł za metr kwadratowy, a za układanie płytek ściennych od 110 do 160 zł za metr.

– Jeśli ~20 % wydatków to użytkowanie mieszkania, to przy rocznych wydatkach ~19 200 zł na osobę (zakładając 1 600 zł × 12 miesięcy) oznacza ~3 840 zł rocznie na ten segment. Jeżeli do tego dodamy, że usługi domowe (sprzątanie, konserwacje, ogród, drobne remonty) mogą kosztować np. 1 000-2 000 zł rocznie na gospodarstwo (lub więcej w dużych miastach), to udział tych usług może wynosić od ok. 5 % do 10 % całkowitych wydatków na utrzymanie domu/mieszkania w roku. W zależności od wielkości mieszkania, liczby usług i intensywności prac, ta liczba może być jeszcze wyższa – wylicza serwis.

Z raportu „Barometr Usług Oferteo” wynika, że Polacy zmieniają priorytety, wydając mniej na duże inwestycje sezonowe, a więcej na bieżące naprawy i konserwacje. W praktyce oznacza to większe zapotrzebowanie na usługi „złotej rączki”, serwis pieców, przygotowania do zimy, pielęgnację ogrodów. Każda taka usługa zwiększa koszty utrzymania. Z kolei ogólna presja inflacyjna i wzrost kosztów mediów potęgują odczuwalność tych wydatków.

– Gdy koszty życia rosną, a duże remonty odkładane są na później, usługi-utrzymanie domu stają się cichym, ale rosnącym składnikiem budżetu — drobne prace, serwis, sprzątanie to dziś więcej niż luksus, to potrzeba – komentuje Marta Kaleta- Domaradzka, ekspertka Oferteo.pl.

