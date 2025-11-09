Niepodległość show, apel ambasadora Palestyny i Smarzowski o przemocowych domach. Nowy „Wprost”

„Niepodległość show”. Jak będzie wyglądał tegoroczny Marsz Niepodległości w Warszawie i Wrocławiu? Kto zdobędzie serca prawicowych wyborców – PiS czy Konfederacja? Czy Karol Nawrocki może stworzyć własny polityczny obóz? Dr Przemysław Witkowski rozmawia z Anną Mokrzanowską.

„Patriotyczna trampolina”. Jarosław Kaczyński latami zwalczał Narodowców, a nawet sugerował swoim posłom, by nie brali udziału w Marszu Niepodległości. Czy zmiana narracji wyjdzie PiS-owi na dobre? Analiza Elizy Olczyk.

„Prosimy Polskę o aktywność”. Ambasador Palestyny w Polsce Mahmoud Khalifa komentuje dla Piotra Barejki skutki interwencji Donalda Trumpa, postawę polskiego rządu i nadzieje na „prawdziwy, stabilny pokój” w Strefie Gazy.

„Trzeba odróżniać konflikt od przemocy”. – Podczas realizacji „Domu dobrego” powiedziałem sobie, że jeżeli będę improwizował w sytuacjach przemocowych, to moje miejsce jest na kozetce, nie za kamerą – wyznaje Wojciech Smarzowski w wywiadzie Katarzyny Burzyńskiej-Sychowicz.

„Możliwe, że Tusk utrzyma władzę”. – Niestety nie widzę wytężonej pracy Karola Nawrockiego nad paktem senackim, a powinna być już dawno rozpoczęta. To jedyny ratunek – ostrzega w wywiadzie Agnieszki Niesłuchowskiej Paweł Kukiz.

„Ziobro powinien być fighterem”. – Jeśli Zbigniew Ziobro nadal chce być aktywny w polityce i odgrywać istotną rolę na prawicy, powinien wrócić do kraju – postuluje w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską dr Jan Maria Jackowski.

„Premier przed komputerkiem”. Sądzę, że Donald Tusk zapisze się w historii jako polityk-twórca najśmieszniejszych wpisów na platformie X. Wiele z nich jest, jak mawia się w piłce nożnej, podaniem „w tempo” – pisze Jan Wróbel.

„Edukacja zdrowotna powinna być obowiązkowa”. – Mam nadzieję, że uda się zmienić szkołę tak, aby przestała przypominać szpital, w którym każdy z pacjentów dostaje ten sam lek – postuluje w rozmowie z Magdaleną Frindt Paweł Mrozek, lider Akcji Uczniowskiej.

„Szkoła pod presją”. Polska przoduje wśród krajów europejskich jeżeli chodzi o poziom stresu szkolnego wśród uczniów. Problem jest systemowy. Jak to zmienić? Radzi Wojciech Bachalski.

„7 milionerek lat 90”. Pierwsze polskie przedsiębiorczynie próbowały swoich sił w różnych branżach – handlowały węglem, kosmetykami, elektroniką. Jedna założyła nawet własny bank, ale źle się to dla niej skończyło – pisze Szymon Krawiec.

„Druga kadencja z nową nadzieją”. Wybory są teraz przełomowe, historyczne lub świadczą o sejsmicznych zmianach w społeczeństwie. Te przymiotniki są konieczne, żeby móc uczciwie opisać to, co wydarzyło się w Mołdawii – analizuje Miłosz Szymański.

„Jak pokonać bezsenność”. Mateusz Majchrzak psychoterapeuta poznawczo-behawioralny i ekspert w dziedzinie snu wyjaśnia Joannie Biegaj, co zrobić, by dobrze się wyspać.

„Jest we mnie mały dobry demonik”. – Muzyka nigdy się nie starzeje, tylko my. Ale mam pazury, jest we mnie taki mały, dobry demonik – żartuje John Porter w rozmowie z Andrzejem Kwaśniewskim.

„Kiedy tragedia staje się scenariuszem”. Widzowie „Heweliusza” muszą przygotować się na to, że znajdą się w samym oku cyklonu – zarówno na morzu, jak i na lądzie. To nie jest przyjemny seans. Więcej w recenzji Gabrieli Keklak.

„Zmieniam się”. – Nie mam takiego poczucia, że jakoś odsłaniam się za bardzo w piosenkach. One są przestrzenią wolności, w której mogę powiedzieć wszystko – mówi Andrzejowi Kwaśniewskiemu Bovska.

