Bon senioralny zagrożony? Wątpliwości w samym rządzie

We wrześniu minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek przedstawił w piątek 58 priorytetów nad którymi pracuje Rada Ministrów. Znalazł się wśród nich bon senioralny. Ma to być wsparcie w formie opieki nad seniorem w wieku 75 plus w miejscu jego zamieszkania oraz w sytuacji, kiedy najbliżsi nie mogą się nim zająć. Bon nie będzie wypłacany w formie gotówki.

Bon senioralny opóźni się?

W październiku ministra ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz ogłosiła, że projekt ustawy ws. wprowadzenia bonu senioralnego „powinien być przyjęty pod koniec tego roku i zafunkcjonować od nowego roku".

Jak informuje jednak „Fakt", termin ten może być zagrożony. Powód? Projekt w obecnym kształcie budzi wątpliwości Rządowego Centrum Legislacji, a opinia tej instytucji jest kluczowa. – Projekt w przedłożonym kształcie — z uwagi na zastosowane rozwiązania i zasadnicze wady prawno-legislacyjne, jak również poważne skutki społeczne — budzi wątpliwości co do zasadności dalszego jego procedowania w obecnie przedstawionym kształcie — podkreśla cytowana przez gazetę Monika Salamończyk wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji.

Zdaniem rządowych prawników, proponowany termin wprowadzenia bonu senioralnego „budzi wątpliwości nie tylko z uwagi na bieżący etap prac legislacyjnych nad projektowaną ustawą, a także konieczność zapewnienia odpowiedniego czasu na prowadzenie parlamentarnych prac legislacyjnych, jak również zagwarantowanie realizacji uprawnienia Prezydenta RP do podpisania ustawy w terminie 21 dni od dnia jej przedstawienia, ale przede wszystkim z uwagi na brak odpowiedniej vacatio legis, która umożliwi adresatom projektowanych przepisów dostosowanie się do zmieniającego się stanu prawnego".

Projekt ustawy jest obecnie na etapie prac w Stałym Komitecie Rady Ministrów. I nawet gdyby został przyjęty przez rząd w listopadzie, potem musi się nim zająć jeszcze Sejm i Senat. By ustawa weszła w życie, musi jeszcze zostać podpisana przez prezydenta. Wszystko to musiałoby się wydarzyć do 31 grudnia br.

Projekt zakłada, że maksymalna miesięczna wartość bonu senioralnego ma wynieść 2150 zł brutto, czyli 50 proc. wynagrodzenia minimalnego w drugiej połowie 2024 roku. W pierwszej kolejności bon ma być przyznawany osobom w wieku 80 plus. Dopiero po trzech latach programem będą objęte osoby w wieku 75 plus.

Kto otrzyma?

Wniosek o bon senioralny będzie mógł złożyć zstępny seniora (dziecko, wnuk, prawnuk), który udowodni, że pozostaje aktywny zawodowo. Aby otrzymać bon senioralny, rodzina seniora będzie musiała spełniać określone kryteria:

Dochód seniora nie może przekroczyć 3410 zł brutto miesięcznie,

Dochody bliskich nie mogą przekroczyć dwukrotności minimalnego wynagrodzenia (gospodarstwo jednoosobowe), lub trzykrotności pensji minimalnej (gospodarstwo wieloosobowe).

Realizacją świadczenia zajmą się urzędy gmin. Po ich stronie jest znalezienie, a następnie przeszkolenie opiekunów, co z pewnością również będzie wyzwaniem.

