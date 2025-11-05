PARP i Sektorowe Rady ds. Kompetencji razem dla biznesu

Dzięki temu możliwe jest łączenie wiedzy i doświadczenia przedsiębiorców, instytucji edukacyjnych i ekspertów, aby wspólnie kształtować kompetencje potrzebne w dynamicznie zmieniającej się gospodarce.

Nowa kadencja, nowa energia do działania

4 listopada br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Sektorowych Rad ds. Kompetencji, podczas którego Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Henryk Kiepura, p.o. Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Krzysztof Gulda oraz Joanna Zembaczyńska-Świątek, Zastępca Prezesa PARP wręczali listy gratulacyjne w związku z powołaniem do SRK na nową kadencję. W wydarzeniu wzięli udział również, Bogdan Kościuch, Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr (DRK) w PARP, a także przedstawiciele departamentu i nowo powołanych Rad.

Dziś, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, potrzebujemy silnych mostów między edukacją, biznesem i administracją publiczną. Świat zmienia się szybciej, niż systemy kształcenia były do tego przyzwyczajone, dlatego musimy działać wspólnie, w duchu partnerstwa i odpowiedzialności za przyszłość polskiej gospodarki – mówił Henryk Kiepura Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

– Współpraca z Sektorowymi Radami ds. Kompetencji pokazuje, że połączenie wiedzy praktyków, doświadczenia przedsiębiorców i misji edukacyjnej państwa może przynosić realne efekty. To właśnie w takim dialogu rodzą się rozwiązania, które nie tylko odpowiadają na potrzeby rynku pracy, ale przewidują kierunki jego rozwoju. Chcemy, aby polska szkoła i uczelnia były miejscem, gdzie kształtuje się kreatywność, innowacyjność i umiejętność współpracy – wartości, które staną się fundamentem nowoczesnej gospodarki. Edukacja to inwestycja długofalowa, ale współdziałając, możemy sprawić, że jej owoce będą widoczne już dziś – w kompetencjach, które budują konkurencyjność Polski jutra – kontynuował.

Kompetencje jutra nie rozwijają się same – wymagają współpracy biznesu, edukacji i administracji. Sektorowe Rady ds. Kompetencji pozwalają nam tworzyć spójną wizję rozwoju kadr w 29 branżach, wskazując kierunki, w których Polska gospodarka musi inwestować, aby być konkurencyjna na świecie –podkreśla p.o. Prezesa PARP Krzysztof Gulda.

Sektory objęte działaniem SRK:

Budownictwo IT, Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo Motoryzacja i Usługi Motoryzacyjne Turystyka Rachunkowość i Podatki Opieka nad Osobami Zależnymi i Seniorami Gaming i GameDev Opieka Zdrowotna Zdrowie Psychiczne Usługi Rozwojowe Handel z E-commerce Bankowość i Ubezpieczenia Komunikacja Marketingowa Ochrona i Bezpieczeństwo Mienia i Osób Odzysk Materiałowy Surowców Rozporządzanie Nieruchomościami Energetyka OZE Automatyka i Robotyka HoReCa Life Sciences Przemysł Lotniczy Przemysł Mody i Innowacyjnych Tekstyliów Usługi Beauty Przemysł Metalowo-maszynowy Transport Drogowy i Logistyka Transportu Drogowego Architektura i Urbanistyka Przemysł Kosmiczny Przemysł Okrętowo-jachtowy Chemia

Tak szeroki zakres działalności pokazuje, jak kompleksowo system SRK wspiera różnorodne sektory gospodarki – od nowoczesnych technologii po branże usługowe i przemysłowe.

Ambasadorzy zmian

Jak podkreślił p.o. Prezesa PARP Krzysztof Gulda, nowa kadencja Rad to nie tylko kontynuacja wcześniejszych działań, ale przede wszystkim szansa na jeszcze silniejsze powiązanie rozwoju kompetencji z potrzebami rynku:

– W nowej kadencji chcielibyśmy, aby przedstawiciele Rad pełnili jeszcze szerszą rolę – ambasadorów działań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w swoich branżach. Rady to naturalni liderzy opinii w sektorach – osoby, które rozumieją potrzeby przedsiębiorstw i potrafią wskazać, w jakim kierunku powinny rozwijać się kompetencje, technologie i modele biznesowe – zaznaczył.

PARP zaprasza członków Rad do współpracy nie tylko w zakresie analiz i rekomendacji, ale także w szerszym wymiarze – poprzez:

promowanie oferty PARP wśród firm i organizacji branżowych,

upowszechnianie informacji o instrumentach wsparcia, m.in. w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG),

współtworzenie przestrzeni dialogu między sektorem a administracją publiczną.

Sektorowe Rady ds. Kompetencji – pomost między biznesem a edukacją

System Sektorowych Rad ds. Kompetencji (SRK) to rozwiązanie, które od lat skutecznie łączy środowiska biznesu, edukacji i administracji publicznej. Jego celem jest lepsze dopasowanie systemu kształcenia do realnych potrzeb rynku pracy.

Rady współpracują z ministerstwami, agencjami rządowymi, uczelniami i organizacjami międzynarodowymi. Ich członkowie – eksperci, przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji edukacyjnych – analizują potrzeby kompetencyjne, prognozują zmiany i opracowują rekomendacje dla systemu kształcenia zawodowego.

Dzięki ich pracy programy szkoleniowe i kursy są lepiej dostosowane do wymagań rynku, co zwiększa szanse pracowników na zatrudnienie, a przedsiębiorcom ułatwia pozyskiwanie wykwalifikowanych kadr.

Cele i zadania Systemu SRK

Celem systemu SRK jest ograniczenie niedopasowania kompetencji na rynku pracy oraz wsparcie rozwoju innowacyjnej, opartej na wiedzy gospodarki.

Rady realizują swoje zadania poprzez:

identyfikowanie luk kompetencyjnych obecnych i przyszłych,

rekomendowanie zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym,

wspieranie inicjatyw legislacyjnych dotyczących rozwoju kadr,

integrowanie środowisk edukacji, nauki i biznesu,

wspieranie praktyk i staży zawodowych,

monitorowanie trendów rynkowych, w tym wpływu cyfryzacji i automatyzacji na rynek pracy.

Wspólna wizja przyszłości kompetencji

System Sektorowych Rad ds. Kompetencji to unikalna przestrzeń współpracy i dialogu, w której spotykają się przedstawiciele różnych środowisk, by wspólnie kształtować przyszłość polskiej gospodarki.

Naszym celem jest tworzenie środowiska, w którym kompetencje przyszłości będą realnie rozwijane, a programy szkoleniowe dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw. Współpraca z Radami sektorowymi to klucz do sukcesu pracowników i firm w Polsce. Dzięki zaangażowaniu ekspertów, przedsiębiorców i instytucji publicznych możliwe jest tworzenie polityki kompetencji, która wspiera rozwój firm, innowacyjność i konkurencyjność kraju – podkreślał Bogdan Kościuch, Dyrektor DRK PARP.

Nowa kadencja Rad to kolejny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju kompetencji przyszłości – z korzyścią dla pracowników, przedsiębiorstw i całej polskiej gospodarki.