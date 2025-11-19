Nowa 5-złotówka z Brzegu. Tylko milion sztuk trafi do naszych portfeli

Narodowy Bank Polski zapowiedział wprowadzenie do obiegu nowej monety o nominale 5 zł. Nowa pięciozłotówka trafi do portfeli już w najbliższy czwartek, 20 listopada. Emisja ma charakter limitowany – wybito jedynie 1 mln sztuk. Mimo ograniczonego nakładu będzie to pełnoprawna moneta obiegowa, którą bez problemu zapłacimy za zakupy w sklepach.

Nowa moneta

Nowa moneta przedstawia na rewersie ratusz w Brzegu. To właśnie ten zabytkowy gmach, będący siedzibą władz miejskich, stał się głównym motywem graficznym bilonu. Charakterystycznym elementem projektu jest brak cyfry oznaczającej nominał, choć wartość monety to standardowe 5 zł. Funkcję informacyjną przejmują inne elementy wzoru, nawiązujące do dotychczasowego stylu numizmatów emitowanych przez NBP.

Awers nowej 5-złotówki zdobią motywy odwołujące się do tradycyjnego wzornictwa Narodowego Banku Polskiego. Kompozycja utrzymana jest w konwencji znanej z wcześniejszych emisji, dzięki czemu moneta wpisuje się w dotychczasową linię estetyczną polskiego bilonu.

Choć nominał monety wynosi 5 zł i można jej używać w codziennych transakcjach, zainteresowanie widać już na rynku kolekcjonerskim. Część sklepów numizmatycznych oferuje nową pięciozłotówkę w przedsprzedaży w cenie od 7 do 10 zł za egzemplarz. Sprzedaż będzie prowadzona do wyczerpania nakładu, który – jak podkreśla NBP – jest ograniczony do miliona sztuk.

Nowa moneta nie jest klasyczną monetą kolekcjonerską. Monety kolekcjonerskie zwykle emitowane są w znacznie mniejszych seriach i często wykonywane z metali szlachetnych, takich jak srebro czy złoto. Tymczasem nowa 5-złotówka jest typową monetą obiegową – trafi do kas sklepowych, portfeli i codziennych rozliczeń, choć część osób zapewne odłoży ją do klaserów.

„Odkryj Polskę”

Emisja z wizerunkiem ratusza w Brzegu stanowi kolejny element serii „Odkryj Polskę”. Celem tego cyklu jest promowanie najważniejszych zabytków i miejsc związanych z polskim dziedzictwem narodowym. W ramach serii do obiegu wprowadzono wcześniej pięciozłotówki przedstawiające m.in. barokowy kościół pw. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie oraz Zamek Królewski w Warszawie. Nowy bilon z Brzegiem kontynuuje ideę prezentowania na monetach charakterystycznych obiektów z różnych regionów kraju.

NBP zapowiedział także kolejną emisję, tym razem o charakterze kolekcjonerskim. 26 listopada 2025 r. do obiegu trafi moneta o nominale 20 zł z serii „Historia monety polskiej” – „5 złotych z okresu powstania listopadowego”. Będzie to oddzielna emisja, przeznaczona głównie dla kolekcjonerów, ale informacja o niej pokazuje, że końcówka roku obfituje w nowe propozycje Narodowego Banku Polskiego dla miłośników polskiego pieniądza i osób śledzących krajowe emisje monet.

