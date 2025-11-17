Kolejne dobre wieści ws. inflacji w Polsce. Jest komunikat

Narodowy Bank Polski (NBP) przedstawił w poniedziałek dane dotyczące inflacji bazowej. To wskaźnik przedstawiający ceny po wyłączeniu cen energii i żywności. Inflacja bazowa wyniosła w październiku 3 proc. rok do roku, wobec 3,2 proc. we wrześniu.

Inflacja bazowa w dół

W relacji rok do roku inflacja:

po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,3 proc., wobec 2,5 proc. miesiąc wcześniej;

po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,4 proc., wobec 3,7 proc. miesiąc wcześniej;

po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,0 proc., wobec 3,2 proc. miesiąc wcześniej;

tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 2,6 proc., wobec 2,9 proc. miesiąc wcześniej.

Inflacja konsumencka coraz bliżej celu NBP

Przypomnijmy, że pod koniec poprzedniego tygodnia Główny Urząd Statystycznych (GUS) poinformował, że inflacja konsumencka wyniosła w październiku 2,8 proc., wobec 2,9 proc. we wrześniu. Dane te są zbieżne ze wstępnym szacunkiem przedstawionym przez GUS dwa tygodnie wcześniej.

Ze szczegółowych danych przekazanych przez urząd dowiadujemy się, że w październiku – w porównaniu z analogicznym okresem 2024 roku – najmocniej wzrosły ceny w kategoriach napoje alkoholowe i wybory tytoniowe (wzrost o 7 proc.), a także edukacja (wzrost o 6,2 proc.). Wyraźne wzrosty nastąpiły również w kategoriach takich jak restauracje i hotele, a także łączność (odpowiednio o 5,5 proc. i 5,4 proc.). Spadek cen w relacji do października zeszłego roku tradycyjnie nastąpił natomiast w kategoriach transport (o 2,3 proc.), ale też odzież i obuwie, oraz wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (o 1,1 proc.).

