Są najnowsze dane ws. inflacji. Potaniały nie tylko paliwa

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił w piątek ostateczne dane dotyczące inflacji konsumenckiej w październiku. Wyniosła ona 2,8 proc. rok do roku. – Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2025 r. wzrosły o 2,8% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (wskaźnik cen 102,8) – czytamy w komunikacie GUS.

twitter

Powyższe dane są zbieżne ze wstępnym szacunkiem przedstawionym pod koniec października. Przypomnijmy, że we wrześniu i w sierpniu odnotowano 2,9 proc., a w lipcu 3,1 proc. w ujęciu rocznym. To oznacza, że październik był czwartym miesiącem z rzędu, w którym wskaźnik cen towarów i usług znajdował się w granicach odchyleń od celu inflacyjnego NBP (2,5 proc. +/- 1 p. proc.).

GUS podał również, że w stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,1 proc. (przy wzroście cen towarów o 0,3 proc. i spadku cen usług o 0,2 proc.).

Inflacja w październiku. Co podrożało, co potaniało?

Z danych przedstawionych przez GUS wynika, że w poprzednim miesiącu – względem października 2024 roku – najmocniej wzrosły ceny w kategoriach napoje alkoholowe i wybory tytoniowe (wzrost o 7 proc.), a także edukacja (wzrost o 6,2 proc.). Wyraźne wzrosty nastąpiły również w kategoriach takich jak restauracje i hotele, a także łączność (odpowiednio o 5,5 proc. i 5,4 proc.).

Spadek cen w relacji do października zeszłego roku tradycyjnie nastąpił natomiast w kategoriach transport (o 2,3 proc.), ale też odzież i obuwie, oraz wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (o 1,1 proc.).

– W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wyższe ceny m.in. w zakresie: mieszkania (o 3,1%), żywności (o 3,1%), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 7,0%), restauracji i hoteli (o 5,5%) oraz zdrowia (o 4,9%) wpłynęły na wzrost wskaźnika ogółem odpowiednio o: 0,78 p. proc., 0,73 p. proc., 0,36 p. proc., 0,31 p. proc. i 0,28 p. proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 2,3%) oraz odzieży i obuwia (o 1,1%) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,24 p. proc. i 0,04 p. proc. – wylicza GUS.

Czytaj też:

Nie będzie obniżki cen prądu o 33 proc.? Minister finansów krytykuje pomysł prezydentaCzytaj też:

Ceny w sklepach znów rosną wolniej. Cieszy szczególnie jedno