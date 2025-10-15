Inflacja we wrześniu. Coraz bliżej do celu

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił w środę ostateczne dane dotyczące inflacji konsumenckiej we wrześniu. Wyniosła ona 2,9 proc. rok do roku. Dane te są zbieżne ze wstępnym szacunkiem przedstawionym pod koniec września. Identyczny odczyt przedstawiono miesiąc wcześniej, podczas gdy w lipcu było to 3,1 proc. rok do roku. To oznacza, że już trzeci miesiąc z rzędu wskaźnik cen towarów i usług znajdował się w granicach odchyleń od celu inflacyjnego NBP (2,5 proc. +/- 1 p. proc.).

Z danych przedstawionych przez GUS wynika, że w poprzednim miesiącu – względem września 2024 roku – najmocniej wzrosły ceny w kategoriach napoje alkoholowe i wybory tytoniowe oraz edukacja (wzrost o 6,8 proc.). Wyraźny spadek (o 3,8 proc.) odnotowano w kategorii transport.

– W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wyższe ceny m.in. w zakresie: żywności (o 3,9 proc.), mieszkania (o 3,1 proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 6,8 proc.), restauracji i hoteli (o 5,4 proc.) oraz zdrowia (o 4,8 proc.) wpłynęły na wzrost wskaźnika ogółem odpowiednio o: 0,92 p. proc., 0,77 p. proc., 0,35 p. proc., 0,31 p. proc. i 0,28 p. proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 3,8 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 0,8 proc.) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,40 p. proc. i 0,03 p. proc. – czytamy w komunikacie GUS.

W porównaniu z sierpniem największy wpływ na wskaźnik cen miały wyższe ceny w zakresie: odzieży i obuwia (wzrost o 2,7 proc.), mieszkania (o 0,3 proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 0,5 proc.) oraz edukacji (o 2,6 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o: 0,10 p. proc, 0,08 p. proc. i po 0,03 p. proc. Niższe ceny w zakresie: transportu (o 1,3 proc.), żywności (o 0,5 proc.) oraz rekreacji i kultury (o 1,1 proc.) obniżyły wskaźnik odpowiednio o: 0,13 p. proc., 0,12 p. proc. oraz 0,08 p. proc.

