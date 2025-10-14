Tyle teraz kosztuje naprawa auta. Co trzeci kierowca rezygnuje

Stres, niepokój, złość – to najczęściej czują polscy kierowcy, gdy ich auto ulega awarii. Dla wielu taka awaria wiąże się z poważnym wyzwaniem finansowym. Jak pokazuje badanie OLX przeprowadzone przez SW Research, najsilniejszy stres odczuwają właściciele najtańszych (do 15 tys. zł) i najdroższych samochodów (powyżej 80 tys.) – odpowiednio 39 i 37 proc. Ci pierwsi obawiają się, że że wysokie koszty napraw mogą wręcz przewyższyć wartość pojazdu. Z kolei droższe auta zazwyczaj mają także droższe części, co zwiększa łączne koszty napraw.

Koszty napraw z roku na rok rosną. Jeszcze dwa lata temu ponad połowa kierowców (54 proc.) deklarowała, że za ostatnią naprawę zapłaciło mniej niż 1000 zł. Obecnie takie deklaracje złożyło już tylko 35 proc. respondentów. Niewiele mniej, bo 33 proc. ankietowanych przyznaje, że awaria pojazdu kosztowała ich ponad 2000 zł. To niemal dwa razy więcej niż w 2023 roku. 27 proc. zapłaciło za naprawę od 1000 do 2000 zł.

Co trzeci kierowca rezygnuje z naprawy

Twórcy badania zwracają uwagę, że średnie ceny usług wzrosły w zeszłym roku o 6,6 proc. rok do roku. To pokazuje, że koszty napraw samochodów rosną kilkukrotnie szybciej niż inne ceny w sektorze usługowym.

Okazuje się, że rośnie grono kierowców, którzy z powodu rosnących cen rezygnują z naprawy, bądź odkładają ją w czasie. Jeszcze w 2023 roku przyznawało się do tego 18 proc. właścicieli aut, obecnie już 31 proc. 41 proc. z nich przyznaje, że głównym powodem takiej decyzji była właśnie cena.

Nieplanowane wydatki na samochód przekładają się także na codzienne wybory konsumenckie. Co trzeci badany (34 proc.) nie kryje, że awaria auta wymusiła rezygnację z innych wydatków. Najczęściej wymieniano w tym kontekście podróże, a także ograniczenie wyjść do kina lub restauracji (odpowiednio 36 i 34 proc.). Jedna czwarta respondentów (26 proc.) z powodu awarii samochodu zrezygnowała z zakupów wyposażenia do domu.

Decyzje o naprawie coraz częściej zapadają w warsztacie. 40 proc. kierowców naprawia samochód u znajomego mechanika, 29 proc. w prywatnych warsztatach, a tylko 16 proc. korzysta z autoryzowanego serwisu. Mechanik to dla większości kierowców nie tylko wykonawca, ale przede wszystkim doradca – aż 71 proc. badanych wskazało, że to jego opinia jest kluczowa przy podejmowaniu decyzji o sposobie naprawy.

