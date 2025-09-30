Polscy kierowcy coraz bardziej przekonują się do „elektryków". Jest wyraźny wzrost

Jak wynika z Licznika Elektromobilności, uruchomionego przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM), a także Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM), pod koniec sierpnia br. po polskich drogach jeździło 193 301 samochodów osobowych z napędem elektrycznym. Miesiąc wcześniej takich aut było 186 590, czyli o prawie 7 tys. mniej.

Flota w pełni elektrycznych, osobowych aut (BEV, ang. battery electric vehicles) liczyła w sierpniu 97 575 sztuk, a park hybryd typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 95 726 sztuk. Liczba samochodów dostawczych i ciężarowych z napędem elektrycznym wynosiła 9 853 sztuk. Z kolei flota elektrycznych motorowerów i motocykli liczyła pod koniec sierpnia 26 629 sztuk, podczas gdy liczba osobowych i dostawczych aut hybrydowych wyniosła 1 169 159 sztuk.

75 proc. wzrost rejestracji „elektryków"

Pod koniec sierpnia br. w Polsce było zarejestrowane łącznie 107 242 osobowych i użytkowych samochodów całkowicie elektrycznych. Przez osiem miesięcy tego roku ich liczba zwiększyła się o 27 216 sztuk, czyli o 74 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2024 roku.

– Rejestracje osobowych samochodów elektrycznych w Polsce notują kolejne rekordy, jednak sprzedaż zeroemisyjnych „dostawczaków" jest bardzo daleka od oczekiwanej. Od stycznia do sierpnia b.r. rejestracje elektrycznych samochodów dostawczych (ok. 1,1 tys. szt.) były aż o ponad 1/3 niższe w porównaniu do tego samego okresu roku 2023 (ok. 1,7 tys. szt.) – komentuje Jan Wiśniewski, dyrektor Centrum Badań i Analiz PSNM.

Wiśniewski liczy na to, że sytuacja poprawi się po wprowadzeniu zmian w programie „NaszEauto" i rozszerzeniu wsparcia również o pojazdy dostawcze.

Równolegle do floty pojazdów z napędem elektrycznym rozwija się infrastruktura ładowania. Pod koniec sierpnia w Polsce funkcjonowało 10 941 ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych. 34 proc. z nich stanowiły szybkie punkty ładowania prądem stałym (DC), a 66 proc. – wolne punkty prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW.

