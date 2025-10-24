Kursy walut 24 października 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?

Piątek przynosi wyraźniejsze zmiany w notowaniach czterech głównych walut. Na koniec tygodnia dolar amerykański traci nieco w stosunku do wcześniejszych kursów, euro i frank szwajcarski odnotowują niewielki wzrost, a funt szterling osłabia się znacząco wobec złotego.

Rynek walut – analiza dnia (24 października 2025)

Dolar amerykański (USD) kosztuje dziś 3,6481 zł, nieco mniej niż w czwartek. Amerykańska waluta notuje lekki spadek, utrzymując się poniżej 3,65 zł.

Euro (EUR) wyceniane jest na 4,2353 zł, nieznacznie powyżej czwartkowego kursu, kontynuując niewielki wzrost po wcześniejszych stabilnych notowaniach.

Frank szwajcarski (CHF) kosztuje dziś 4,5839 zł, co oznacza minimalny wzrost względem poprzedniego dnia. Waluta szwajcarska umacnia się powyżej 4,58 zł.

Funt szterling (GBP) osiągnął 4,8589 zł, notując wyraźny spadek wobec czwartku, co świadczy o znaczniejszym osłabieniu brytyjskiej waluty względem złotego.

Kursy walut – podsumowanie dnia (24 października 2025)

USD lekko w dół, 3,6481 zł

EUR minimalny wzrost, 4,2353 zł

CHF nieznacznie w górę, 4,5839 zł

GBP mocno spada, 4,8589 zł

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – piątek, 24 października

dolar – 3,6481 zł

euro – 4,2353 zł

frank szwajcarski – 4,5839 zł

funt szterling – 4,8589 zł

Czytaj też:

Odkup złota coraz popularniejszy. Mennica Polska rozszerza ofertę

Jakie były kursy walut w tym tygodniu?

Kursy walut – czwartek, 23 października

dolar – 3,6591 zł

euro – 4,2347 zł

frank szwajcarski – 4,5790 zł

funt szterling – 4,8745 zł

Kursy walut – środa, 22 października

dolar – 3,6591 zł

euro – 4,2438 zł

frank szwajcarski – 4,5963 zł

funt szterling – 4,8746 zł

Kursy walut – wtorek, 21 października

dolar – 3,6479 zł

euro – 4,2392 zł

frank szwajcarski – 4,5961 zł

funt szterling – 4,8811 zł

Kursy walut – poniedziałek, 20 października

dolar – 3,6349 zł

euro – 4,2396 zł

frank szwajcarski – 4,5866 zł

funt szterling – 4,8810 zł

Czytaj też:

USA ogłaszają nowe sankcje na rosyjskie spółki. Trump uderza w Moskwę

Kiedy NBP podaje kursy walut?

Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.

Czytaj też:

Do KSeF zostało 100 dni. Ekspert wskazuje na trzy kluczowe elementyCzytaj też:

Rewolucja w prawie spadkowym. Już wkrótce nowe zasady dziedziczenia