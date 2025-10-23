Kursy walut 23 października 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?

Czwartek przynosi niewielkie zmiany w notowaniach głównych walut. Dolar amerykański utrzymuje się na tym samym poziomie co wczoraj, euro notuje minimalny spadek, frank szwajcarski traci nieznacznie, a funt szterling pozostaje praktycznie bez zmian, z minimalnym spadkiem.

Rynek walut – analiza dnia (23 października 2025)

Dolar amerykański (USD) kosztuje dziś 3,6591 zł, tyle samo co w środę. Amerykańska waluta utrzymuje stabilny poziom, bez większych wahań.

Euro (EUR) wyceniane jest na 4,2347 zł, nieco mniej niż w środę (4,2438 zł), kontynuując trend lekkiego spadku po wcześniejszych stabilnych notowaniach.

Frank szwajcarski (CHF) kosztuje dziś 4,5790 zł, co oznacza niewielki spadek w stosunku do środy (4,5963 zł). Waluta szwajcarska traci minimalnie, pozostając powyżej 4,57 zł.

Funt szterling (GBP) osiągnął dziś cenę 4,8745 zł, praktycznie bez zmian względem środy (4,8746 zł), utrzymując się stabilnie wobec złotego. Do granicy 5 zł ciągle jednak daleko.

Kursy walut – podsumowanie dnia (23 października 2025)

USD stabilny, 3,6591 zł

EUR lekki spadek, 4,2347 zł

CHF nieznacznie w dół, 4,5790 zł

GBP praktycznie bez zmian, 4,8745 zł

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – czwartek, 23 października

dolar – 3,6591 zł

euro – 4,2347 zł

frank szwajcarski – 4,5790 zł

funt szterling – 4,8745 zł

Jakie są kursy walut w tym tygodniu?

Kursy walut – środa, 22 października

dolar – 3,6591 zł

euro – 4,2438 zł

frank szwajcarski – 4,5963 zł

funt szterling – 4,8746 zł

Kursy walut – wtorek, 21 października

dolar – 3,6479 zł

euro – 4,2392 zł

frank szwajcarski – 4,5961 zł

funt szterling – 4,8811 zł

Kursy walut – poniedziałek, 20 października

dolar – 3,6349 zł

euro – 4,2396 zł

frank szwajcarski – 4,5866 zł

funt szterling – 4,8810 zł

Kiedy NBP podaje kursy walut?

Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.

