Kursy walut 23 października 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?

Czwartek przynosi niewielkie zmiany w notowaniach głównych walut. Dolar amerykański utrzymuje się na tym samym poziomie co wczoraj, euro notuje minimalny spadek, frank szwajcarski traci nieznacznie, a funt szterling pozostaje praktycznie bez zmian, z minimalnym spadkiem.
Rynek walut – analiza dnia (23 października 2025)
Dolar amerykański (USD) kosztuje dziś 3,6591 zł, tyle samo co w środę. Amerykańska waluta utrzymuje stabilny poziom, bez większych wahań.
Euro (EUR) wyceniane jest na 4,2347 zł, nieco mniej niż w środę (4,2438 zł), kontynuując trend lekkiego spadku po wcześniejszych stabilnych notowaniach.
Frank szwajcarski (CHF) kosztuje dziś 4,5790 zł, co oznacza niewielki spadek w stosunku do środy (4,5963 zł). Waluta szwajcarska traci minimalnie, pozostając powyżej 4,57 zł.
Funt szterling (GBP) osiągnął dziś cenę 4,8745 zł, praktycznie bez zmian względem środy (4,8746 zł), utrzymując się stabilnie wobec złotego. Do granicy 5 zł ciągle jednak daleko.
Kursy walut – podsumowanie dnia (23 października 2025)
- USD stabilny, 3,6591 zł
- EUR lekki spadek, 4,2347 zł
- CHF nieznacznie w dół, 4,5790 zł
- GBP praktycznie bez zmian, 4,8745 zł
Jakie są dziś kursy walut?
Kursy walut – czwartek, 23 października
- dolar – 3,6591 zł
- euro – 4,2347 zł
- frank szwajcarski – 4,5790 zł
- funt szterling – 4,8745 zł
Jakie są kursy walut w tym tygodniu?
Kursy walut – środa, 22 października
- dolar – 3,6591 zł
- euro – 4,2438 zł
- frank szwajcarski – 4,5963 zł
- funt szterling – 4,8746 zł
Kursy walut – wtorek, 21 października
- dolar – 3,6479 zł
- euro – 4,2392 zł
- frank szwajcarski – 4,5961 zł
- funt szterling – 4,8811 zł
Kursy walut – poniedziałek, 20 października
- dolar – 3,6349 zł
- euro – 4,2396 zł
- frank szwajcarski – 4,5866 zł
- funt szterling – 4,8810 zł
Kiedy NBP podaje kursy walut?
Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:
- tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,
- tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,
- tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.
