Kursy walut 22 października 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?

Środa przyniosła niewielkie wahania czterech głównych walut. Dolar amerykański nieznacznie zyskuje w porównaniu do wtorku, podobnie jak euro i frank szwajcarski, które wykazują również niewielki wzrost.

Z kolei funt szterling traci dziś minimalnie wobec złotego.

Rynek walut – analiza dnia (22 października 2025)

Dolar amerykański (USD) kosztuje dziś 3,6591 zł, wobec 3,6479 zł we wtorek. Amerykańska waluta wykazuje niewielki wzrost, kontynuując stabilny trend w tym tygodniu.

Euro (EUR) wyceniane jest na 4,2438 zł, czyli nieco więcej niż we wtorek. Kurs euro rośnie po wcześniejszych stabilnych notowaniach.

Frank szwajcarski (CHF) kosztuje dziś 4,5963 zł. Wartość franka utrzymuje się na zbliżonym poziomie, nieznacznie powyżej poniedziałkowego kursu 4,5866 zł.

Funt szterling (GBP) osiągnął dziś cenę 4,8746 zł, czyli nieco mniej niż we wtorek (4,8811 zł) i poniedziałek (4,8810 zł). Brytyjska waluta traci minimalnie, utrzymując się poniżej granicy 5 zł.

Kursy walut – podsumowanie dnia (22 października 2025)

USD rośnie do 3,6591 zł

EUR rośnie do 4,2438 zł

CHF lekko w górę, 4,5963 zł

GBP spada nieznacznie do 4,8746 zł

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – środa, 22 października

dolar – 3,6591 zł

euro – 4,2438 zł

frank szwajcarski – 4,5963 zł

funt szterling – 4,8746 zł

Jakie są kursy walut w tym tygodniu?

Kursy walut – wtorek, 21 października

dolar – 3,6479 zł

euro – 4,2392 zł

frank szwajcarski – 4,5961 zł

funt szterling – 4,8811 zł

Kursy walut – poniedziałek, 20 października

dolar – 3,6349 zł

euro – 4,2396 zł

frank szwajcarski – 4,5866 zł

funt szterling – 4,8810 zł

Kiedy NBP podaje kursy walut?

Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.

