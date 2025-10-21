Kursy walut 21 października 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?

Wtorek przyniósł niewielkie wahania czterech głównych walut. Dolar amerykański nieznacznie zyskuje w porównaniu do poniedziałku, podczas gdy euro i frank szwajcarski lekko tracą. Funt szterling utrzymuje stabilną wartość, minimalnie wzrastając.

Rynek walut – analiza dnia (21 października 2025)

Dolar amerykański (USD) kosztuje dziś 3,6479 zł, wobec 3,6349 zł w poniedziałek. Amerykańska waluta wykazuje niewielki wzrost, kontynuując stabilny trend w tym tygodniu. W porównaniu z piątkiem (3,6388 zł) dolar zyskał kilka groszy.

Euro (EUR) wyceniane jest na 4,2392 zł, czyli minimalnie mniej niż w poniedziałek (4,2396 zł). Kurs euro spada nieznacznie po piątkowym poziomie 4,2565 zł, utrzymując się w pobliżu tygodniowej stabilności.

Frank szwajcarski (CHF) kosztuje dziś 4,5961 zł, wobec 4,5866 zł w poniedziałek. Wartość franka rośnie nieco po piątkowej notowaniu (4,6096 zł), pozostając blisko tygodniowych szczytów.

Funt szterling (GBP) wyceniany jest na 4,8811 zł, czyli prawie bez zmian w porównaniu z poniedziałkiem (4,8810 zł) i nieco poniżej piątkowego poziomu (4,8847 zł). Brytyjska waluta utrzymuje się stabilnie wobec złotego, a próg 5 zł pozostaje poza zasięgiem.

Kursy walut – poniedziałek, 20 października

dolar – 3,6349 zł

euro – 4,2396 zł

frank szwajcarski – 4,5866 zł

funt szterling – 4,8810 zł

Kiedy NBP podaje kursy walut?

Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.

