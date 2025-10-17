Mamy nowego milionera. Polak wygrał fortunę w Eurojackpot

W piątek, 17 października, podczas losowania nr 609 w Eurojackpot wylosowano liczby:
18, 21, 34, 35, 46 oraz 2 i 3.
Eurojackpot – wyniki losowania w Europie
Piątkowe losowanie Eurojackpot zapisze się w historii. Nie tylko padła główna wygrana, ale niemal wszystkie najwyższe nagrody powędrowały do Niemiec.
Za naszą zachodnią granicą szczęście uśmiechnęło się do zwycięzcy pierwszego stopnia, który zgarnął 69 169 588,10 euro. Co więcej, w Niemczech odnotowano aż 11 z 13 najwyższych wygranych w tym losowaniu.
Nagrody drugiego stopnia, wynoszące 1 197 100,00 euro, trafiły do dwójki graczy – jednego w Niemczech, drugiego w Polsce. Natomiast w przypadku trzeciego stopnia szczęście miało 11 graczy: 10 z nich wygrało w Niemczech, a jeden w Hiszpanii. Każdy z nich zgarnął 122 747,00 euro.
Eurojackpot – wyniki losowania w Polsce
Piątkowe losowanie Eurojackpot przyniosło Polsce nowego milionera. Szczęście zdecydowanie uśmiechnęło się do naszych graczy – najwyższa wygrana w kraju to nagroda drugiego stopnia w wysokości 1 197 100,00 euro, czyli 5 924 932,70 zł.
To jednak nie koniec radości – w Polsce padły także dwie wygrane czwartego stopnia, każda w wysokości 35 071,00 zł.
To jednak nie koniec szczęśliwych rezultatów. Padły także:
- 20 wygranych piątego stopnia po 1272,60 zł każda,
- 66 wygranych szóstego stopnia po 839,80 zł,
- 66 wygranych siódmego stopnia po 490,80 zł,
- 1002 wygrane ósmego stopnia po 123,30 zł,
- 1 543 wygrane dziewiątego stopnia po 82,90 zł,
- 3 266 wygranych dziesiątego stopnia po 75,70 zł.
Kumulacja w Eurojackpot – do wygrania 45 mln
Piątkowa główna wygrana nieco uszczupliła pulę, ale nadal do wygrania jest dużo. Aktualnie kumulacja wynosi 45 milionów złotych. Kolejne losowanie odbędzie się we wtorek, 21 października, między godziną 20:00 a 21:00. Wyniki będą dostępne tuż po losowaniu.
Eurojackpot 2025 – najwyższe wygrane w Polsce
Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot, które padły w Polsce w 2025 roku:
- 829 005,30 zł – 10 października, Łomża
- 240 535,00 zł – 7 października, Pruszków
- 240 535,00 zł – 7 października, Tomaszów Lubelski
- 240 535,00 zł – 7 października, Polkowice
- 394 510,20 zł – 3 października, Kraków
- 394 510,20 zł – 3 października, lotto.pl
- 257 606,30 zł – 30 września, Jurków
- 1 577 963,40 zł – 30 września, Czeladź
- 239335,50 zł – 26 września, Limanowa
- 239335,50 zł – 26 września, Bolechowo
- 239335,50 zł – 26 września, lotto.pl
- 2 390 878,00 zł – 19 września, Rozogi
- 239 278,60 zł – 16 września, Warszawa
- 239 278,60 zł – 16 września, Tąpkowice
- 239 278,60 zł – 16 września, Zawiercie
- 239 278,60 zł – 16 września, lotto.pl
- 239 278,60 zł – 16 września, lotto.pl
- 167 310,40 zł– 9 września, Będzin
- 167 310,40 zł– 9 września, Radom
- 167 310,40 zł– 9 września, Fałków
- 511 264,20 zł– 9 września, Kołobrzeg
- 314 326,70 zł– 5 września, Rędziny
- 314 326,70 zł– 5 września, Wrocław
- 314 326,70 zł– 5 września,lotto.pl
- 269 735,20 zł– 2 września, Węgrów
- 269 735,20 zł – 2 września, Lublin
- 269 735,20 zł – 2 września, lotto.pl
- 935 039,70 zł – 29 sierpnia, Bytom
- 935 039,70 zł– 29 sierpnia, Wieluń
- 8 109 746,50 zł – 26 sierpnia, Lesko
- 997 235,00 zł – 22 sierpnia, Poznań
- 668 110,70 zł – 19 sierpnia, Braniewo
- 1 111 423,80 zł – 15 sierpnia, lotto.pl
- 1 177 940,20 zł – 12 sierpnia, Wrocław
- 281 545,70 zł – 8 sierpnia, Warszawa
- 281 545,70 zł – 8 sierpnia, Legionowo
- 281 545,70 zł – 8 sierpnia, lotto.pl
- 652 334,50 zł – 5 sierpnia, Opole
- 593 363,90 zł – 29 lipca, Ostróda
- 3 498 875,80 zł – 25 lipca, Nowy Sącz
- 440 523,40 zł – 22 lipca, Widawa
- 440 523,40 zł – 22 lipca, Krosno Odrzańskie
- 202 904,90 zł – 18 lipca, Gdynia
- 202 904,90 zł – 18 lipca, Katowice
- 202 904,90 zł – 18 lipca, Dobrowoda
- 202 904,90 zł – 18 lipca, Zgorzelec
- 202 904,90 zł – 18 lipca, lotto.pl
- 3 530 156,80 zł – 15 lipca, lotto.pl
- 902 256,10 zł – 11 lipca, Tarnów
- 712 143,50 zł – 8 lipca, Warszawa
- 758 769,40 zł – 4 lipca, Łódź
- 1 337 771,00 zł – 1 lipca, Kołobrzeg
- 1 612 584,80 zł – 27 czerwca, Szczyrk
- 1 093 430,10 zł – 20 czerwca, Ziemięcice
- 691 014,80 zł – 17 czerwca, Płock
- 826 973,80 zł – 13 czerwca, Ropczyce
- 1 710 778,80 zł – 10 czerwca, Nowa Ruda
- 672 317,20 zł – 6 czerwca, Pleszew
- 294 895,80 zł – 3 czerwca, Wilkanowo
- 294 895,80 zł – 3 czerwca, Lubsko
- 379 857,70 zł – 30 maja, Wartkowice
- 379 857,70 zł – 30 maja, Hajnówka
- 3 234 632,60 zł – 27 maja, lotto.pl
- 655 485,80 zł – 20 maja, Gdynia
- 692 043,20 zł – 16 maja, Kraków
- 637 827,20 zł – 13 maja, lotto.pl
- 2 513 056,70 zł – 29 kwietnia, lotto.pl
- 1 016 531,80 zł – 25 kwietnia, Drobin
- 1 016 531,80 zł – 25 kwietnia, lotto.pl
- 895 087,90 zł – 22 kwietnia, lotto.pl
- 895 087,90 zł – 22 kwietnia, Wejherowo
- 841 683,50 zł – 11 kwietnia, lotto.pl
- 655 361,40 zł – 8 kwietnia, Nowogrodziec
- 6 163 395,90 zł – 1 kwietnia, Skawica
- 5 823 282,90 zł – 25 marca, Zabrze
- 1 314 088,00 zł – 11 marca, Warszawa
- 929 416,10 zł – 7 marca, lotto.pl
- 920 097,90 zł – 28 lutego, Limanowa
- 4 520 715,30 zł – 7 lutego, Siedlce
- 796 409,50 zł – 4 lutego, Sławków
- 2 203 289,90 zł – 31 stycznia, Oświęcim
- 1 142 024,60 zł – 28 stycznia, Toruń
- 1 116 534,10 zł – 21 stycznia, Gdynia
- 729 581,60 zł – 17 stycznia, Kielce
- 766 884,30 zł – 14 stycznia, lotto.pl
- 3 612 701,90 zł – 10 stycznia, Zarzecze
- 676 887,30 zł – 7 stycznia, Wałcz
- 838 357,40 zł – 3 stycznia, Szczecin
