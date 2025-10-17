Mamy nowego milionera. Polak wygrał fortunę w Eurojackpot

W piątek, 17 października, podczas losowania nr 609 w Eurojackpot wylosowano liczby:

18, 21, 34, 35, 46 oraz 2 i 3.

Eurojackpot – wyniki losowania w Europie

Piątkowe losowanie Eurojackpot zapisze się w historii. Nie tylko padła główna wygrana, ale niemal wszystkie najwyższe nagrody powędrowały do Niemiec.

Za naszą zachodnią granicą szczęście uśmiechnęło się do zwycięzcy pierwszego stopnia, który zgarnął 69 169 588,10 euro. Co więcej, w Niemczech odnotowano aż 11 z 13 najwyższych wygranych w tym losowaniu.

Nagrody drugiego stopnia, wynoszące 1 197 100,00 euro, trafiły do dwójki graczy – jednego w Niemczech, drugiego w Polsce. Natomiast w przypadku trzeciego stopnia szczęście miało 11 graczy: 10 z nich wygrało w Niemczech, a jeden w Hiszpanii. Każdy z nich zgarnął 122 747,00 euro.

Eurojackpot – wyniki losowania w Polsce

Piątkowe losowanie Eurojackpot przyniosło Polsce nowego milionera. Szczęście zdecydowanie uśmiechnęło się do naszych graczy – najwyższa wygrana w kraju to nagroda drugiego stopnia w wysokości 1 197 100,00 euro, czyli 5 924 932,70 zł.

To jednak nie koniec radości – w Polsce padły także dwie wygrane czwartego stopnia, każda w wysokości 35 071,00 zł.

To jednak nie koniec szczęśliwych rezultatów. Padły także:

20 wygranych piątego stopnia po 1272,60 zł każda,

66 wygranych szóstego stopnia po 839,80 zł,

66 wygranych siódmego stopnia po 490,80 zł,

1002 wygrane ósmego stopnia po 123,30 zł,

1 543 wygrane dziewiątego stopnia po 82,90 zł,

3 266 wygranych dziesiątego stopnia po 75,70 zł.

Kumulacja w Eurojackpot – do wygrania 45 mln

Piątkowa główna wygrana nieco uszczupliła pulę, ale nadal do wygrania jest dużo. Aktualnie kumulacja wynosi 45 milionów złotych. Kolejne losowanie odbędzie się we wtorek, 21 października, między godziną 20:00 a 21:00. Wyniki będą dostępne tuż po losowaniu.

Eurojackpot 2025 – najwyższe wygrane w Polsce

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot, które padły w Polsce w 2025 roku:

829 005,30 zł – 10 października, Łomża

240 535,00 zł – 7 października, Pruszków

240 535,00 zł – 7 października, Tomaszów Lubelski

240 535,00 zł – 7 października, Polkowice

394 510,20 zł – 3 października, Kraków

394 510,20 zł – 3 października, lotto.pl

257 606,30 zł – 30 września, Jurków

1 577 963,40 zł – 30 września, Czeladź

239335,50 zł – 26 września, Limanowa

239335,50 zł – 26 września, Bolechowo

239335,50 zł – 26 września, lotto.pl

2 390 878,00 zł – 19 września, Rozogi

239 278,60 zł – 16 września, Warszawa

239 278,60 zł – 16 września, Tąpkowice

239 278,60 zł – 16 września, Zawiercie

239 278,60 zł – 16 września, lotto.pl

239 278,60 zł – 16 września, lotto.pl

167 310,40 zł– 9 września, Będzin

167 310,40 zł– 9 września, Radom

167 310,40 zł– 9 września, Fałków

511 264,20 zł– 9 września, Kołobrzeg

314 326,70 zł– 5 września, Rędziny

314 326,70 zł– 5 września, Wrocław

314 326,70 zł– 5 września,lotto.pl

269 735,20 zł– 2 września, Węgrów

269 735,20 zł – 2 września, Lublin

269 735,20 zł – 2 września, lotto.pl

935 039,70 zł – 29 sierpnia, Bytom

935 039,70 zł– 29 sierpnia, Wieluń

8 109 746,50 zł – 26 sierpnia, Lesko

997 235,00 zł – 22 sierpnia, Poznań

668 110,70 zł – 19 sierpnia, Braniewo

1 111 423,80 zł – 15 sierpnia, lotto.pl

1 177 940,20 zł – 12 sierpnia, Wrocław

281 545,70 zł – 8 sierpnia, Warszawa

281 545,70 zł – 8 sierpnia, Legionowo

281 545,70 zł – 8 sierpnia, lotto.pl

652 334,50 zł – 5 sierpnia, Opole

593 363,90 zł – 29 lipca, Ostróda

3 498 875,80 zł – 25 lipca, Nowy Sącz

440 523,40 zł – 22 lipca, Widawa

440 523,40 zł – 22 lipca, Krosno Odrzańskie

202 904,90 zł – 18 lipca, Gdynia

202 904,90 zł – 18 lipca, Katowice

202 904,90 zł – 18 lipca, Dobrowoda

202 904,90 zł – 18 lipca, Zgorzelec

202 904,90 zł – 18 lipca, lotto.pl

3 530 156,80 zł – 15 lipca, lotto.pl

902 256,10 zł – 11 lipca, Tarnów

712 143,50 zł – 8 lipca, Warszawa

758 769,40 zł – 4 lipca, Łódź

1 337 771,00 zł – 1 lipca, Kołobrzeg

1 612 584,80 zł – 27 czerwca, Szczyrk

1 093 430,10 zł – 20 czerwca, Ziemięcice

691 014,80 zł – 17 czerwca, Płock

826 973,80 zł – 13 czerwca, Ropczyce

1 710 778,80 zł – 10 czerwca, Nowa Ruda

672 317,20 zł – 6 czerwca, Pleszew

294 895,80 zł – 3 czerwca, Wilkanowo

294 895,80 zł – 3 czerwca, Lubsko

379 857,70 zł – 30 maja, Wartkowice

379 857,70 zł – 30 maja, Hajnówka

3 234 632,60 zł – 27 maja, lotto.pl

655 485,80 zł – 20 maja, Gdynia

692 043,20 zł – 16 maja, Kraków

637 827,20 zł – 13 maja, lotto.pl

2 513 056,70 zł – 29 kwietnia, lotto.pl

1 016 531,80 zł – 25 kwietnia, Drobin

1 016 531,80 zł – 25 kwietnia, lotto.pl

895 087,90 zł – 22 kwietnia, lotto.pl

895 087,90 zł – 22 kwietnia, Wejherowo

841 683,50 zł – 11 kwietnia, lotto.pl

655 361,40 zł – 8 kwietnia, Nowogrodziec

6 163 395,90 zł – 1 kwietnia, Skawica

5 823 282,90 zł – 25 marca, Zabrze

1 314 088,00 zł – 11 marca, Warszawa

929 416,10 zł – 7 marca, lotto.pl

920 097,90 zł – 28 lutego, Limanowa

4 520 715,30 zł – 7 lutego, Siedlce

796 409,50 zł – 4 lutego, Sławków

2 203 289,90 zł – 31 stycznia, Oświęcim

1 142 024,60 zł – 28 stycznia, Toruń

1 116 534,10 zł – 21 stycznia, Gdynia

729 581,60 zł – 17 stycznia, Kielce

766 884,30 zł – 14 stycznia, lotto.pl

3 612 701,90 zł – 10 stycznia, Zarzecze

676 887,30 zł – 7 stycznia, Wałcz

838 357,40 zł – 3 stycznia, Szczecin

