Wielkie pieniądze na kontach Polaków. Szczęśliwe losowanie Mini Lotto

Co za wtorek! W losowaniu Mini Lotto padły aż dwie główne wygrane. Każda z nich warta ponad 200 tys. złotych. Tymczasem losowania Lotto i Lotto Plus nie przyniosły upragnionej „szóstki”, co oznacza kumulację.

W czwartkowym losowaniu Lotto do wygrania będą więc trzy miliony złotych.

Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?

We wtorek, 14 października, w Lotto nie padła „szóstka”. Mimo to wielu uczestników nie wyszło z niczym – w losowaniu przyznano setki dodatkowych nagród o atrakcyjnej wartości.

Dodatkowe wygrane:

45 „piątek” – każda po 5 351,40 zł

2 362 „czwórki” – po 164,80 zł

43 993 „trójki” – po 24 zł

Jakie były wygrane w losowaniu Lotto Plus?

W Lotto Plus również nie padła „szóstka”. Okrągły milion złotych czeka na szczęśliwca w kolejnym losowaniu.

Dodatkowe wygrane:

31 „piątek” – każda po 3 500 zł

1 903 „czwórki” – po 100 zł

34 279 „trójek” – po 10 zł

Jakie były wygrane w losowaniu Mini Lotto?

Podczas wtorkowego losowania Mini Lotto padły aż dwie najwyższe nagrody! Szczęśliwa „piątka” wyniosła 211 384,80 zł dla każdego ze zwycięzców.

Dodatkowe wygrane:

254 „czwórki” – po 665,80 zł

9 300 „trójek” – po 27,30 zł

Wyniki Lotto – 14.10.2025

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7261, które odbyło się 14 października 2025 roku, to:

7, 15, 17, 20, 36, 48

Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w czwartek, 16 października 2025 roku, o godzinie 22:00.z

Wyniki Lotto Plus – 14.10.2025

Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7261, które odbyło się 14 października 2025 roku, to:

5, 15, 26, 27, 29, 30

Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w czwartek, 16 października 2025 roku, o godzinie 22:00.

Czytaj też:

Sześć wielkich wygranych w Eurojackpot. Wiemy, jak poszło Polakom

Wyniki Mini Lotto – 14.10.2025

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie – od poniedziałku do soboty – o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7107, które odbyło się 14 października 2025 roku, to:

5, 12, 18, 22, 24

Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w środę, 15 października 2025 roku, o godzinie 22:00.

Czytaj też:

Ceny złota wystrzeliły. Padł historyczny rekordCzytaj też:

Wynajem czy kredyt hipoteczny? Wyliczyliśmy, co się opłaca