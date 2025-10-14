Wielkie pieniądze na kontach Polaków. Szczęśliwe losowanie Mini Lotto

Co za wtorek! W losowaniu Mini Lotto padły aż dwie główne wygrane. Każda z nich warta ponad 200 tys. złotych. Tymczasem losowania Lotto i Lotto Plus nie przyniosły upragnionej „szóstki”, co oznacza kumulację.
W czwartkowym losowaniu Lotto do wygrania będą więc trzy miliony złotych.
Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?
We wtorek, 14 października, w Lotto nie padła „szóstka”. Mimo to wielu uczestników nie wyszło z niczym – w losowaniu przyznano setki dodatkowych nagród o atrakcyjnej wartości.
Dodatkowe wygrane:
- 45 „piątek” – każda po 5 351,40 zł
- 2 362 „czwórki” – po 164,80 zł
- 43 993 „trójki” – po 24 zł
Jakie były wygrane w losowaniu Lotto Plus?
W Lotto Plus również nie padła „szóstka”. Okrągły milion złotych czeka na szczęśliwca w kolejnym losowaniu.
Dodatkowe wygrane:
- 31 „piątek” – każda po 3 500 zł
- 1 903 „czwórki” – po 100 zł
- 34 279 „trójek” – po 10 zł
Jakie były wygrane w losowaniu Mini Lotto?
Podczas wtorkowego losowania Mini Lotto padły aż dwie najwyższe nagrody! Szczęśliwa „piątka” wyniosła 211 384,80 zł dla każdego ze zwycięzców.
Dodatkowe wygrane:
- 254 „czwórki” – po 665,80 zł
- 9 300 „trójek” – po 27,30 zł
Wyniki Lotto – 14.10.2025
Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7261, które odbyło się 14 października 2025 roku, to:
7, 15, 17, 20, 36, 48
Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w czwartek, 16 października 2025 roku, o godzinie 22:00.z
Wyniki Lotto Plus – 14.10.2025
Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7261, które odbyło się 14 października 2025 roku, to:
5, 15, 26, 27, 29, 30
Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w czwartek, 16 października 2025 roku, o godzinie 22:00.
Wyniki Mini Lotto – 14.10.2025
Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie – od poniedziałku do soboty – o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7107, które odbyło się 14 października 2025 roku, to:
5, 12, 18, 22, 24
Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w środę, 15 października 2025 roku, o godzinie 22:00.
