Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?

Mijający tydzień przyniósł zmiany na rynku walutowym. Złoty umocnił się wobec dolara amerykańskiego, euro oraz funta szterlinga, podczas gdy frank szwajcarski zanotował najwyższy wzrost kursu.

Największe wahania kursów odnotowano w przypadku franka szwajcarskiego i dolara, natomiast euro i funt poruszały się w wąskim przedziale cenowym.

Kursy walut – analiza tygodnia

Dolar amerykański (USD) rozpoczął tydzień w poniedziałek od 3,6763 zł, a w piątek wyniósł 3,6388 zł. To spory spadek, bo aż o 3,75 gr.

Euro (EUR) w poniedziałek kosztowało 4,2592 zł, a w piątek spadło do 4,2565 zł. To zniżka o 0,27 gr, co oznacza praktycznie stabilny kurs euro wobec złotego z lekką tendencją do osłabienia.

Frank szwajcarski (CHF) rozpoczął tydzień od 4,5719 zł, a zakończył na 4,6096 zł. Oznacza to wzrost o 3,77 gr. Frank okazał się w tym tygodniu najsilniejszą walutą.

Funt szterling (GBP) w poniedziałek kosztował 4,8983 zł, a w piątek wyniósł 4,8847 zł. To spadek o 1,36 gr, co potwierdza niewielkie osłabienie brytyjskiej waluty wobec złotego w analizowanym okresie. Funt nadal utrzymuje się poniżej psychologicznej granicy 5 zł.

Kursy walut – podsumowanie tygodnia

Zmiany wartości kursów czterech głównych walut w okresie od 13 do 17 października 2025 r. (dane NBP):

USD: –3,75 gr (z 3,6763 zł do 3,6388 zł)

EUR: –0,27 gr (z 4,2592 zł do 4,2565 zł)

CHF: +3,77 gr (z 4,5719 zł do 4,6096 zł)

GBP: –1,36 gr (z 4,8983 zł do 4,8847 zł)

Kursy walut – miniony tydzień

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 13 do 17 października 2025 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 17 października

dolar – 3,6388 zł

euro – 4,2565 zł

frank szwajcarski – 4,6096 zł

funt szterling – 4,8847 zł

Kursy walut – czwartek, 16 października

dolar – 3,6467 zł

euro – 4,2517 zł

frank szwajcarski – 4,5781 zł

funt szterling – 4,9005 zł

Kursy walut – środa, 15 października

dolar – 3,6585 zł

euro – 4,2556 zł

frank szwajcarski – 4,5739 zł

funt szterling – 4,8820 zł

Kursy walut – wtorek, 14 października

dolar – 3,6897 zł

euro – 4,2645 zł

frank szwajcarski – 4,5931 zł

funt szterling – 4,9009 zł

Kursy walut – poniedziałek, 13 października

dolar – 3,6763 zł

euro – 4,2592 zł

frank szwajcarski – 4,5719 zł

funt szterling – 4,8983 zł

Kiedy NBP podaje kursy walut?

Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.

