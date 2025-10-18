Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?
Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?

Dodano: 
Analiza rynku walut w mijającym tygodniu
Analiza rynku walut w mijającym tygodniu Źródło: Shutterstock
Dolar w dół, euro nieznacznie osłabło, frank umocnił się, a funt stracił. Tak wyglądał mijający tydzień na rynku walutowym według danych NBP.

Mijający tydzień przyniósł zmiany na rynku walutowym. Złoty umocnił się wobec dolara amerykańskiego, euro oraz funta szterlinga, podczas gdy frank szwajcarski zanotował najwyższy wzrost kursu.

Największe wahania kursów odnotowano w przypadku franka szwajcarskiego i dolara, natomiast euro i funt poruszały się w wąskim przedziale cenowym.

Kursy walut – analiza tygodnia

Dolar amerykański (USD) rozpoczął tydzień w poniedziałek od 3,6763 zł, a w piątek wyniósł 3,6388 zł. To spory spadek, bo aż o 3,75 gr.

Euro (EUR) w poniedziałek kosztowało 4,2592 zł, a w piątek spadło do 4,2565 zł. To zniżka o 0,27 gr, co oznacza praktycznie stabilny kurs euro wobec złotego z lekką tendencją do osłabienia.

Frank szwajcarski (CHF) rozpoczął tydzień od 4,5719 zł, a zakończył na 4,6096 zł. Oznacza to wzrost o 3,77 gr. Frank okazał się w tym tygodniu najsilniejszą walutą.

Funt szterling (GBP) w poniedziałek kosztował 4,8983 zł, a w piątek wyniósł 4,8847 zł. To spadek o 1,36 gr, co potwierdza niewielkie osłabienie brytyjskiej waluty wobec złotego w analizowanym okresie. Funt nadal utrzymuje się poniżej psychologicznej granicy 5 zł.

Kursy walut – podsumowanie tygodnia

Zmiany wartości kursów czterech głównych walut w okresie od 13 do 17 października 2025 r. (dane NBP):

  • USD: –3,75 gr (z 3,6763 zł do 3,6388 zł)
  • EUR: –0,27 gr (z 4,2592 zł do 4,2565 zł)
  • CHF: +3,77 gr (z 4,5719 zł do 4,6096 zł)
  • GBP: –1,36 gr (z 4,8983 zł do 4,8847 zł)

Kursy walut – miniony tydzień

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 13 do 17 października 2025 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 17 października

  • dolar – 3,6388 zł
  • euro – 4,2565 zł
  • frank szwajcarski – 4,6096 zł
  • funt szterling – 4,8847 zł

Kursy walut – czwartek, 16 października

  • dolar – 3,6467 zł
  • euro – 4,2517 zł
  • frank szwajcarski – 4,5781 zł
  • funt szterling – 4,9005 zł

Kursy walut – środa, 15 października

  • dolar – 3,6585 zł
  • euro – 4,2556 zł
  • frank szwajcarski – 4,5739 zł
  • funt szterling – 4,8820 zł

Kursy walut – wtorek, 14 października

  • dolar – 3,6897 zł
  • euro – 4,2645 zł
  • frank szwajcarski – 4,5931 zł
  • funt szterling – 4,9009 zł

Kursy walut – poniedziałek, 13 października

  • dolar – 3,6763 zł
  • euro – 4,2592 zł
  • frank szwajcarski – 4,5719 zł
  • funt szterling – 4,8983 zł

Kiedy NBP podaje kursy walut?

Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

  • tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,
  • tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,
  • tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.

Źródło: Narodowy Bank Polski / WPROST.pl