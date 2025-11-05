Kursy walut 5 listopada 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?

Środa przynosi niewielkie, ale zauważalne zmiany w notowaniach czterech głównych walut wobec złotego. Dolar amerykański (USD) utrzymuje pozycję lidera, dalej pozostając powyżej poziomu 3,70 zł. Euro i funt zyskują symbolicznie, kontynuując spokojne umocnienie, natomiast frank szwajcarski jako jedyny lekko traci wobec polskiej waluty.

Rynek walut – analiza dnia (5 listopada 2025)

Dolar amerykański (USD) – lider utrzymuje kurs

Dolar kosztuje dziś 3,7091 zł, co oznacza wzrost o 0,0072 zł w porównaniu z wtorkiem (3,7019 zł). Amerykańska waluta nadal zyskuje na sile i utrzymuje się powyżej poziomu 3,70 zł.

Euro (EUR) – lekki wzrost, stabilne notowania

Kurs euro wynosi dziś 4,2597 zł, czyli o 0,0022 zł więcej niż we wtorek (4,2575 zł). Europejska waluta pozostaje w wąskim przedziale 4,25–4,26 zł, co wskazuje na stabilizację po wcześniejszych wahaniach.

Frank szwajcarski (CHF) – minimalne osłabienie

Frank kosztuje dziś 4,5759 zł, czyli o 0,0016 zł mniej niż dzień wcześniej (4,5775 zł). Szwajcarska waluta, zwykle uznawana za bezpieczną przystań, tym razem lekko traci wobec złotego.

Funt szterling (GBP) – umiarkowany wzrost

Funt kosztuje dziś 4,8367 zł, co oznacza wzrost o 0,0008 zł w porównaniu z wtorkiem (4,8359 zł). Brytyjska waluta delikatnie odbija po ostatnich spadkach i utrzymuje się w zakresie 4,83–4,84 zł, jednak do osiągnięcia poziomu 5 zł jeszcze daleko.

Kursy walut – podsumowanie dnia (5 listopada 2025)

USD – wzrost o +0,19 proc.

EUR – wzrost o +0,05 proc.

CHF – spadek o −0,03 proc.

GBP – wzrost o +0,02 proc.

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – środa, 5 listopada

dolar – 3,7091 zł

euro – 4,2597 zł

frank szwajcarski – 4,5759 zł

funt szterling – 4,8367 zł

Kursy walut w tym tygodniu

Kursy walut – wtorek, 4 listopada

dolar – 3,7019 zł

euro – 4,2575 zł

frank szwajcarski – 4,5775 zł

funt szterling – 4,8359 zł

Kursy walut – poniedziałek, 3 listopada

dolar – 3,6933 zł

euro – 4,2527 zł

frank szwajcarski – 4,5753 zł

funt szterling – 4,8475 zł

Kiedy NBP podaje kursy walut?

Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy między godziną 7:45 a 8:15.

