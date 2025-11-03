Kursy walut 3 listopada 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?

Pierwszy poniedziałek listopada przynosi zmiany w notowaniach czterech głównych walut.

„Królem dnia” jest dolar amerykański (USD) – notuje największy wzrost wobec piątkowego kursu, przekraczając 3,69 zł i kontynuując trend wzrostowy z końca ubiegłego tygodnia.

Pozostałe waluty pozostają w miarę stabilne: euro i frank szwajcarski minimalnie spadają, a funt szterling delikatnie umacnia się wobec złotego.

Rynek walut – analiza dnia (3 listopada 2025)

Dolar amerykański (USD) – lider wzrostów

Dolar kosztuje dziś 3,6933 zł, co oznacza niewielki, ale wyraźny wzrost w porównaniu z piątkiem (31 października: 3,6751 zł). Amerykańska waluta utrzymuje się powyżej 3,69 zł, wykazując tendencję do dalszego umocnienia w pierwszych dniach listopada.

Euro (EUR) – stabilizacja po wahaniach

Euro wyceniane jest na 4,2527 zł, co oznacza minimalny spadek wobec piątku (4,2543 zł). Kurs euro utrzymuje się w okolicach 4,25 zł, pokazując stabilność na początku nowego miesiąca.

Frank szwajcarski (CHF) – nieznaczny spadek

Frank kosztuje dziś 4,5753 zł, lekko poniżej piątkowego poziomu (4,5849 zł). Po ostatnich wahaniach waluta szwajcarska pozostaje względnie stabilna, w przedziale 4,57–4,58 zł.

Funt szterling (GBP) – odbicie po spadkach

Funt osiągnął dziś 4,8475 zł, notując niewielki wzrost w stosunku do piątku (4,8303 zł). Brytyjska waluta odbija po spadkach w ostatnich dniach października, pozostając powyżej 4,84 zł, ale wciąż poniżej psychologicznej granicy 5 zł.

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – poniedziałek, 3 listopada

dolar – 3,6933 zł

euro – 4,2527 zł

frank szwajcarski – 4,5753 zł

funt szterling – 4,8475 zł

Jakie były kursy walut w zeszłym tygodniu?

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 27 do 31 października 2025 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 31 października

dolar – 3,6751 zł

euro – 4,2543 zł

frank szwajcarski – 4,5849 zł

funt szterling – 4,8303 zł

Kursy walut – czwartek, 30 października

dolar – 3,6520 zł

euro – 4,2425 zł

frank szwajcarski – 4,5719 zł

funt szterling – 4,8169 zł

Kursy walut – środa, 29 października

dolar – 3,6399 zł

euro – 4,2374 zł

frank szwajcarski – 4,5716 zł

funt szterling – 4,8119 zł

Kursy walut – wtorek, 28 października

dolar – 3,6327 zł

euro – 4,2345 zł

frank szwajcarski – 4,5783 zł

funt szterling – 4,8375 zł

Kursy walut – poniedziałek, 27 października

dolar – 3,6395 zł

euro – 4,2353 zł

frank szwajcarski – 4,5720 zł

funt szterling – 4,8567 zł

Kiedy NBP podaje kursy walut?

Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy między godziną 7:45 a 8:15.

