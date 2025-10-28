Kursy walut 28 października 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?

To ważne informacje nie tylko dla miłośników finansów. Informacje o zmieniających się codziennie kursach walut elektryzują Polaków zarówno w kraju, jak i poza nim.

Z danych przekazanych we wtorek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 28 października za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,6327 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2345 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,5783 zł, a za 1 brytyjskiego funta – 4,8375 zł.

Jakie są dziś kursy walut? NBP podał najnowsze dane

Kursy walut – wtorek, 28 października

dolar – 3,6327 zł

euro – 4,2345 zł

frank szwajcarski – 4,5783 zł

funt szterling – 4,8375 zł

Kursy walut – ostatnie 7 dni

Kursy walut – poniedziałek, 27 października

dolar – 3,6395 zł

euro – 4,2353 zł

frank szwajcarski – 4,5720 zł

funt szterling – 4,8567 zł

Kursy walut – piątek, 24 października

dolar – 3,6481 zł

euro – 4,2353 zł

frank szwajcarski – 4,5839 zł

funt szterling – 4,8589 zł

Kursy walut – czwartek, 23 października

dolar – 3,6591 zł

euro – 4,2347 zł

frank szwajcarski – 4,5790 zł

funt szterling – 4,8745 zł

Kursy walut – środa, 22 października

dolar – 3,6591 zł

euro – 4,2438 zł

frank szwajcarski – 4,5963 zł

funt szterling – 4,8746 zł

Kursy walut – wtorek, 21 października

dolar – 3,6479 zł

euro – 4,2392 zł

frank szwajcarski – 4,5961 zł

funt szterling – 4,8811 zł

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.

Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.

