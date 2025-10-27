Kursy walut 27 października 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?

To ważne informacje nie tylko dla miłośników finansów. Informacje o zmieniających się codziennie kursach walut elektryzują Polaków zarówno w kraju, jak i poza nim.
Z danych przekazanych w poniedziałek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 27 października za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,6395 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2353 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,5720 zł, a za 1 brytyjskiego funta – 4,8567 zł.
Jakie są dziś kursy walut? NBP podał najnowsze dane
Kursy walut – poniedziałek, 27 października
- dolar – 3,6395 zł
- euro – 4,2353 zł
- frank szwajcarski – 4,5720 zł
- funt szterling – 4,8567 zł
Kursy walut – poprzedni tydzień
Kursy walut – piątek, 24 października
- dolar – 3,6481 zł
- euro – 4,2353 zł
- frank szwajcarski – 4,5839 zł
- funt szterling – 4,8589 zł
Kursy walut – czwartek, 23 października
- dolar – 3,6591 zł
- euro – 4,2347 zł
- frank szwajcarski – 4,5790 zł
- funt szterling – 4,8745 zł
Kursy walut – środa, 22 października
- dolar – 3,6591 zł
- euro – 4,2438 zł
- frank szwajcarski – 4,5963 zł
- funt szterling – 4,8746 zł
Kursy walut – wtorek, 21 października
- dolar – 3,6479 zł
- euro – 4,2392 zł
- frank szwajcarski – 4,5961 zł
- funt szterling – 4,8811 zł
Kursy walut – poniedziałek, 20 października
- dolar – 3,6349 zł
- euro – 4,2396 zł
- frank szwajcarski – 4,5866 zł
- funt szterling – 4,8810 zł
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.
Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.
