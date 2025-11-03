Zdrowa żywność? Pestycydy w produktach Lewandowskiej i Chodakowskiej

Fundacji Pro-Test wzięła pod lupę dziewięć produktów Anny Lewandowskiej i Ewy Chodakowskiej. Trafiły do laboratorium, które sprawdziło czy zawierają pozostałości pestycydów.

Choć nie doszło do złamania prawa, wyniki przeprowadzonych badań budzą poważne wątpliwości dotyczące jakości produktów reklamowanych przez obie znane ze zdrowego stylu życia i odżywiania panie.

Aż 11 różnych pestycydów w jednym batoniku Ewy Chodakowskiej

We wrześniu 2025 roku Fundacja przebadała dziewięć produktów z linii BeRaw! i Purella Superfoods Ewy Chodakowskiej oraz Foods by Ann Anny Lewandowskiej. Trafiły do laboratorium Zakładu Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.

W batoniku BeRaw! Kids Batonik Guma Balonowa sygnowanym przez Ewę Chodakowską wykryto aż 11 różnych pestycydów, w tym acetamipryd – środek owadobójczy, który może mieć neurotoksyczny wpływ na dzieci. W produkcie znaleziono również m.in. azoksystrobinę, boskalid, cyprodynil, fluopyram, lambda-cyhalotrynę czy tebukonazol. „To prawdziwy koktajl chemiczny, którego łączny wpływ na zdrowie nie został dokładnie zbadany” – podkreśla Fundacja.

7 pestycydów w batoniku od Anny Lewandowskiej

W batoniku Energy Simple Bar Truskawkowy z linii Foods by Ann Anny Lewandowskiej, również przeznaczonym dla dzieci, wykryto siedem pestycydów. Co ciekawe, z informacji na opakowaniu produktu wynika, że zawiera tylko cztery składniki.

W bezglutenowych ciasteczkach owsianych Foods by Ann wykryto malation – pestycyd z grupy związków fosfororganicznych, zakazany w Polsce ze względu na wysoką toksyczność, oraz kaptan, fungicyd używany przy uprawach owoców.

Wyniki pozostałych produktów:

Owsianka truskawka & aronia Foods by Ann– 4 pestycydy,

Liofilizowane truskawki Foods by Ann– 3 pestycydy,

Purella Superfoods Super Musli energia morwa, maca, chia– 2 pestycydy,

Ciasteczka owsiane z orzechami nerkowca, żurawiną i rodzynkami Foods by Ann– 2 pestycydy,

BeRaw! Crispy Fruit Strawberry & Brownie– 2 pestycydy,

BeRaw! Energy Plum Dark Chocolate Cover– 1 pestycyd.

Jedynym produktem wolnym od wszelkich śladów pestycydów było musli proteinowe Purella Superfoods od Ewy Chodakowskiej.

Majątek Anny Lewandowskiej w 2024 roku był szacowany na kwotę około 362-398 mln zł, a za jeden wpis na Instagramie mogła otrzymywać ponad 700 tys. zł. Majątek Ewy Chodakowskiej w 2024 rok oszacowano na 222 miliony złotych.

Czytaj też:

Przebadali małe dzieci. Niepokojące, ile szkodliwych substancji znaleźli