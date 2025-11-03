Stypa i nagrobek z zasiłku pogrzebowego? ZUS odpowiada

Zasiłek pogrzebowy pomaga pokryć koszty pochówku. Od 2011 roku jego wysokość to 4000 zł, ale od stycznia przyszłego roku nastąpi podwyżka do kwoty 7000 zł. Co więcej, od marca 2026 roku kwota świadczenia będzie waloryzowana, w sytuacji, gdy inflacja w roku poprzednim przekroczy 5 proc.

Za podwyżką zasiłku pogrzebowego opowiada się większość Polaków. Dowodzi tego przeprowadzony przed rokiem sondaż SW Research dla „Wprost". Uczestników badania zapytano o to, jaka powinna być kwota świadczenia. Jedynie 12,3 proc. uznało, że obowiązująca od 2011 roku kwota 4 tys. zł powinna pozostać. Niespełna 79 proc. ankietowano uważa, że kwota ta jest zbyt niska i powinna wzrosnąć. Tylko 2,6 proc. badanych opowiedziało się za obniżką dotychczasowej kwoty, a zaledwie 1,4 proc. twierdzi, że w ogóle nie powinien obowiązywać zasiłek pogrzebowy. Blisko 5 proc. respondentów nie miało zdania w tej sprawie.

– Członkom rodziny zmarłego przysługuje pełna kwota zasiłku pogrzebowego – 4 tys. zł do końca 2025 r., a od 2026 r. – 7 tys. zł – niezależnie od faktycznych kosztów pogrzebu – informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Zasiłek pogrzebowy. Kosztów stypy i nagrobka nie pokryjesz

Osobom spoza rodziny świadczenie wypłaca się do wysokości faktycznych wydatków, ale nie więcej niż limit. Jeśli koszty pogrzebu pokrywa kilka osób lub instytucji, zasiłek dzieli się proporcjonalnie. ZUS wskazuje przykładową sytuację, gdy na pogrzeb łącznie wydano 10 000 zł i dwie osoby spoza rodziny wydały odpowiednio 3000 i 7000 zł, czyli 30 i 70 proc. Pierwsza osoba otrzyma wówczas 1200 zł (30 proc. z 4000 zł), a druga 2800 zł (70 proc. z 4000 zł).

– Zasiłek przysługuje temu, kto pokrył koszty pogrzebu osoby ubezpieczonej w ZUS (pracownik, emeryt, rencista) lub członka jej rodziny. Do rodziny zalicza się m.in. małżonka, rodziców, dzieci (własne, przysposobione, z rodziny zastępczej), rodzeństwo, dziadków, wnuki czy osoby pod opieką prawną. Świadczenie mogą też otrzymać pracodawca, DPS, gmina, powiat lub instytucja religijna, jeśli pokryły koszty pogrzebu – przypomina ZUS.

Instytucja podkreśla, że kosztami pogrzebu są udokumentowane rachunkami koszty powstałe od chwili śmierci osoby, po której przysługuje zasiłek, do chwili zakończenia pochówku. Nie mogą zatem być to koszty, które nie zostały poniesione bezpośrednio na pochówek, czyli np. koszty nagrobka, koszty pobieranej przez zakład pogrzebowy opłaty za złożenie w oddziale ZUS wniosku o zasiłek, czy koszty stypy.

Z danych przekazanych przez ZUS wynika, że w zeszłym roku wypłacono prawie 360 tys. zasiłków pogrzebowych, na łączną kwotę 1 44 0 mln zł. Najwięcej zasiłków wypłacono w woj. śląskim i mazowieckim (odpowiednio 50,5 i 48,7 tys.).

