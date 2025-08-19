Polscy kierowcy przesiadają się do „elektryków"? Liczby nie kłamią

Jak wynika z Licznika Elektromobilności, uruchomionego przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM), a także Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM), pod koniec lipca br. po polskich drogach jeździło 186 590 samochodów osobowych z napędem elektrycznym. Jeszcze w marcu takich aut było 157,3 tys., czyli o blisko 30 tys. mniej.

Coraz więcej „elektryków" w Polsce

Flota w pełni elektrycznych, osobowych aut (BEV, ang. battery electric vehicles) liczyła w lipcu 94 017 sztuk, a park hybryd typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 92 573 sztuk. Liczba samochodów dostawczych i ciężarowych z napędem elektrycznym wynosiła 9 630 sztuk. Z kolei flota elektrycznych motorowerów i motocykli liczyła pod koniec lipca 26 236 sztuk, podczas gdy liczba osobowych i dostawczych aut hybrydowych wyniosła 1 147 708 sztuk.

Równolegle do floty pojazdów z napędem elektrycznym rozwija się infrastruktura ładowania. Pod koniec br. w Polsce funkcjonowało 10 730 ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych. 34 proc. z nich stanowiły szybkie punkty ładowania prądem stałym (DC), a 66 proc. – wolne punkty prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW.

– Lipiec 2025 roku to moment historyczny – po raz pierwszy w Polsce przekroczyliśmy liczbę 100 tys. zarejestrowanych pojazdów zeroemisyjnych. Warto również zaznaczyć, że w tym samym czasie w kraju działa już ponad 10 tys. publicznych punktów ładowania. Wkrótce na naszych drogach pojawi się 100 tys. samochodów osobowych elektrycznych oraz 10 tys. pojazdów dostawczych i ciężarowych tego typu – komentuje Jakub Faryś, Prezes PZPM.

Ekspert zwraca uwagę, że w pierwszym półroczu tego roku liczba rejestracji samochodów elektrycznych i hybryd plug-in zwiększyła się o 80 proc. z porównaniu z analogicznym okresem 2024 roku. Faryś liczy na to, że zapowiadane przez resort klimatu i środowiska rozszerzenie programu „NaszEauto” o możliwość dofinansowania zakupu samochodów dostawczych, a także wydłużenie okresu przyjmowania wniosków o kolejne miesiące, pozwolą utrzymać wysoką dynamikę wzrostu.

Czytaj też:

Korzystanie z elektryka w pracy to pewny podatek od kilometrówkiCzytaj też:

Ceny paliw po długim weekendzie. Znamy prognozy ekspertów