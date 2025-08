10 tys. punktów ładowania elektryków i wystarczy. Polska dziękuje za więcej

Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności prowadzi tzw. licznik elektromobilności. Na koniec czerwca w Polsce było 10 255 punktów ładowania i 89 605 zarejestrowanych samochodów elektrycznych. To oznacza, że na jeden punkt ładowania, czyli na jedną wtyczkę w stacji ładowania, przypada niespełna 9 samochodów na baterie – dokładnie 8,74.

– W skali kraju ta liczba jest już wystarczająca – potwierdza dr inż. Maciej Gis, dyrektor komunikacji Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności, więc stawianie nowych stacji znacznie zwolni. Ale diabeł tkwi w szczegółach.

Mało szybkich stacji ładowania elektryków

Z ponad 10 tys. punktów ładowania zaledwie 3395 to stacje ładowania prądem stałym o mocy przynajmniej 50 kW, czyli uznawane są za szybkie, bo umożliwiają uzupełnienie energii do 80 proc. w mniej niż godzinę.

Pozostałe 6860 punktów ładowania to punkty oferujące prąd AC o mocy do 22 kW, a na takiej ładowarce naładowanie baterii o pojemności np. 82 kWh (do 100 proc.) trwa około 4 godzin, co oznacza, że nie nadają się do uzupełnienia energii w trasie.

To oznacza, że w gruncie rzeczy na jedną szybką stację ładowanie przypada nie 8 aut, tylko już 26 (dokładnie 26,39).

Polska ma tylko dwa lata by spełnić unijne wymagania

Wyzwaniem pozostają nadal cele Unii Europejskiej wyznaczone do 2027 roku, w tym zwiększenie mocy stacji ładowania i ich rozmieszczenie wzdłuż sieci drogowej TEN-T (transeuropejska sieć transportowa). Chodzi o zapewnienie odpowiedniej gęstości punktów ładowania (co 60 km) oraz ich mocy (do 600 kW w 2027 roku), aby sprostać rosnącej liczbie pojazdów elektrycznych, a także potrzebom transportu ciężkiego. – To ciągle jest w Polsce duże wyzwanie – mówi Maciej Gis.

Według stanu na 29 lipca, do ewidencji Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) wpisane zostały 13 593 punkty ładowania, z czego na odbiór UDT czeka ponad 3 tysiące punktów. W czasie ostatnich dwóch lat infrastruktura przeznaczona do ładowania powiększyła się o 125 proc., natomiast w 2024 roku – o 55 proc.

W połowie czerwca 2025 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych autorstwa Ministerstwa Klimatu i Środowisk w ramach rządowej inicjatywy deregulacyjnej „SprawdzaMY”. Przepisy mają ułatwić instalację prywatnych punktów ładowania aut elektrycznych w budynkach wielorodzinnych i zdyscyplinować zarządy nieruchomości do wydawania zgód na instalację takich urządzeń.

Czytaj też:

Zielony transport ciężki – debata „Wprost”