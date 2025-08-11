Korzystanie z elektryka w pracy to pewny podatek od kilometrówki

Nie opłaca się jechać w delegację elektrykiem. Podatek od zwrotu kosztów użytkowania samochodu elektrycznego, czyli inaczej „kilometrówka” wciąż niestety obowiązuje. Obecne przepisy regulują zwroty kosztów używania aut spalinowych, ale nie obejmują samochodów elektrycznych.

„Środki, które pracodawca przekazuje pracownikowi jako zwrot kosztów używania samochodu elektrycznego, stanowią przychód pracownika i podlegają opodatkowaniu”– to odpowiedź wiceministra finansów Jarosława Nenemana na interpelację poselską.

Jakie auta elektryczne najchętniej kupują Polacy?

Szkoda, bo pod koniec stycznia 2025 roku liczba zarejestrowanych aut elektrycznych wzrosła w Polsce do 146 133. Między styczniem a marcem 2025 roku Polacy kupili 5107 egzemplarzy aut elektrycznych. To wzrost o 22 proc. w stosunku do tego samego okresu w 2024 roku.

Liderem rynku modeli elektrycznych zostaje w Polsce Tesla. Sprzedała 899 egzemplarzy. Druga marka w rankingu to Kia (537 sztuk). Podium zamyka Mercedes (373).

W kilometrówce bez zmian w 2025 roku

Ministerstwo Infrastruktury stoi na stanowisku, że obowiązujące przepisy prawa nie regulują kwestii zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych o napędzie elektrycznym, które nie są własnością pracodawcy.

„Z tych też względów taki zwrot stanowi dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu” – wyjaśnia w interpelacji Jarosław Neneman. Są już prace nad zmianą takiego stanu rzeczy. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad zmianami prawnymi umożliwiającymi zwroty kosztów dla pojazdów elektrycznych, hybrydowych i zasilanych alternatywnymi źródłami energii.

Po wejściu w życie nowych przepisów minimalne stawki będą wyglądały zupełnie inaczej. Dla samochodów elektrycznych i wodorowych, niezależnie od mocy, stawka wyniesie 0,60 zł za 1 km. Przy autach hybrydowych zwrot kosztów wyniesie:

do 75 kW: 0,83 zł za 1 km,

powyżej 75 kW: 1,10 zł za 1 km.

Za samochody osobowe spalinowe zwrot będzie większy niż za pojazdy elektryczne czy wodorowe:

do 75 kW: 1,04 zł za 1 km,

powyżej 75 kW: 1,34 zł za 1 km.

Podobna sytuacja będzie miała miejsce przy pozostałych pojazdach. Dla motocykli:

Spalinowe: 0,75 zł za 1 km,

Elektryczne: 0,35 zł za 1 km.

Motorowery:

Spalinowe: 0,45 zł za 1 km,



Elektryczne: 0,20 zł za 1 km.

