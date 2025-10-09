„Holding Tuska” znów na czerwono. PGE ciąży, banki błyszczą

Drugi kwartał 2025 r. zakończył się dla 19 notowanych spółek kontrolowanych przez państwo stratą przekraczającą 650 mln zł. To już trzeci z sześciu ostatnich kwartałów na minusie od czasu wymiany zarządów. Jak podaje Business Insider, głównym powodem był potężny odpis w Grupie PGE na majątek węglowy. Łączna strata spółki wyniosła 9,6 mld zł. Dodatkowo zrobiono 0,4 mld zł odpisu w OZE.

Niższe zyski

Negatywnych akcentów było więcej. KGHM odnotował zysk, ale niższy rok do roku o 400 mln zł. Enea również wyszła na plus, jednak o 389 mln zł mniejszy rdr. Grupa Azoty poniosła już dwunastą z rzędu kwartalną stratę – większą niż rok wcześniej o 169 mln zł; skumulowana strata z 12 kwartałów to 6,2 mld zł. Spółce ciążyły wysokie ceny gazu i konkurencja tańszych nawozów z Białorusi i Rosji, choć od 1 lipca wprowadzono 6,5-proc. cła ochronne.

Na tle prognoz analityków szczególnie rozczarowała PGE: oczekiwano 1,2 mld zł zysku, a wyszła 9,6 mld zł straty. Słabszy od oczekiwań był także Orlen – 1,6 mld zł zysku netto wobec prognoz 2,6 mld zł.

Jasne punkty

Są jednak i jasne punkty. Enea zaskoczyła pozytywnie, zarabiając 874 mln zł przy konsensusie 655 mln zł (spółka zapowiada pełną analizę przesłanek testów na utratę wartości w sprawozdaniu rocznym). PKO BP przebił prognozy (prawie 2,7 mld zł wobec oczekiwanych 2,5 mld zł). Orlen, mimo niedosytu względem ankiet, poprawił wynik rok do roku o 1,6 mld zł. Tauron pokazał 904 mln zł zysku wobec 1,7 mld zł straty rok wcześniej. Bogdanka ograniczyła stratę do 20 mln zł (z 951 mln zł rok wcześniej). W JSW strata 724 mln zł była mniejsza o 5,3 mld zł rdr, choć sytuacja pozostaje trudna. Po wielu kwartałach pod kreską na plus wyszło PKP Cargo, które planuje wynajem 400 wagonów do przewozów materiałów budowlanych.

Kontrast do sektora prywatnego jest wyraźny. Czołowa „dziewiętnastka” prywatnych firm zwiększyła zyski o 16 proc. do 7,3 mld zł, bijąc prognozy średnio o 4,5 proc. Nie było tam strat, a spadki zysków dotknęły tylko pięć podmiotów (m.in. CCC i Bank Handlowy). Banki pozostały motorem: mBank +127 proc. rdr do 959 mln zł, Santander BP +28 proc. do 1,018 mld zł, ING BSK +18 proc. do 1,135 mld zł – wszystkie powyżej konsensów. W finansach wyróżniły się też XTB (+35 proc. rdr do 216 mln zł) oraz Kruk (+26 proc. do 332 mln zł), a poza nimi Benefit Systems (+31 proc. rdr do 143 mln zł, wynik o 8,5 proc. wyższy od prognoz).

