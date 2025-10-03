Ceny paliw w Polsce. Wreszcie dobre wieści dla kierowców

– Ostatnie dni września na detalicznym rynku paliw w Polsce przyniosły dalsze podwyżki. Cena żadnego z paliw nie przekroczyła jeszcze psychologicznej bariery sześciu złotych, a w nadchodzącym tygodniu, za sprawą przeceny na giełdach naftowych na świecie, wzrost cen na stacjach powinien wyhamować – podkreślają analitycy e-petrol.pl dr Jakub Bogucki i Grzegorz Maziak.

Eksperci wskazują, że taniejąca w tym tygodniu ropa naftowa daje nadzieję na to, że średnia cena oleju napędowego nie przekroczy w najbliższym czasie poziomu 6 zł/l. Po raz ostatni taką cenę odnotowano w kwietniu tego roku.

Analitycy zwracają uwagę, że mijającym tygodniu w cennikach rafinerii mogliśmy zaobserwować spore wahania cenowe, a przed weekendem byliśmy świadkami obniżek, które skorygowały wzrost cen sprzed tygodnia.

– Metr sześcienny 95-oktanowej benzyny E10 jest aktualnie wyceniany przez producentów średnio na 4529,00 zł i kosztuje o 24 złote więcej niż w ubiegły piątek. Tańszy niż przed tygodniem jest olej napędowy, który potaniał o 91 złotych i jego średnia cena dzisiaj to 4640,60 zł/metr sześcienny – wyliczają Bogucki i Maziak.

Koniec podwyżek na stacjach?

Końcówka lata i początek jesieni nie okazały się zbyt łaskawe dla tankujących. Paliwa na stacjach drożeją nieprzerwanie od trzech tygodni. Na przełomie września i października najmocniej wzrosła cena benzyny E10. Zmiana wyniosła 5 groszy a litr tego paliwa kosztuje średnio 5,88 zł. Za tankowanie oleju napędowego kierowcy płacą średnio 5,99 zł/l, o 3 grosze więcej niż przed tygodniem. Z podwyżkowej tendencji wyłamał się jedynie autogaz, którego cena na stacjach spadła na przestrzeni tygodnia o 2 grosze do poziomu 2,62 zł/l.

Ile kierowcy zapłacą w przyszłym tygodniu? Analitycy e-petrol.pl prognozują stabilzację cen na stacjach paliw. Przewidywane przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw wyglądają następująco:

5,81-5,92 zł/l dla 95-oktanowej benzyny,

5,92-6,03 zł/l dla oleju napędowego,

2,58-2,65 zł/l dla autogazu.

