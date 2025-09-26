Ceny paliw w przyszłym tygodniu. Złe wieści dla posiadaczy diesla

W ostatnim tygodniu września br. hurtowe ceny paliw na krajowym rynku wykazały umiarkowane zmiany. Z danych, które przedstawiają eksperci e-petrol.pl dr Jakub Bogucki i Grzegorz Maziak wynika, że w porównaniu z końcówką zeszłego tygodnia odnotowano lekkie spadki cen benzyn, a diesel i olej opałowy podrożały.

– Cena benzyny 98-oktanowej spadła z 4961,80 zł do 4940,00 zł za 1000 litrów, co oznacza obniżkę o 21,80 zł. Podobnie zachowała się benzyna 95-oktanowa, która potaniała z 4522,80 zł/m sześc. do 4505,00 zł, czyli o 17,80 zł – wyliczają analitycy e-petrol.pl.

W przeciwnym kierunku podążył diesel, którego cena wzrosła z 4688,80 zł do 4731,60 zł, co daje zwyżkę niemal o 43 zł na 1000 litrów. Jeszcze większy wzrost zanotowano w przypadku oleju opałowego, którego cena wzrosła z 3324,40 zł/m sześc. do 3369,80 zł/m sześc., czyli o 45 zł.

Ceny paliw w przyszłym tygodniu. Olej napędowy za 6 zł?

Ile kierowcy zapłacą na stacjach benzynowych na przełomie września i października? O ile początek kalendarzowej jesieni nie przyniósł tankującym zbyt optymistycznych wieści, to na kolejny tydzień eksperci e-petrol.pl nie przewidują zbyt drastycznych podwyżek.

Prognozowane przez Boguckiego i Maziaka średnie ceny detaliczne benzyny 98-oktanowej znajdą się w przedziale od 6,54 do 6,65 zł za litr. Z kolei popularna "95" kosztować będzie od 5,78 do 5,89 zł za litr. Eksperci znów nie mają dobrych wiadomości dla posiadaczy diesla. Przed tygodniem olej napędowy zdrożał na stacjach najmocniej (cena wzrosła o 6 groszy), a teraz realne jest ryzyko przebicia psychologicznej granicy 6 zł/l. Przewidywany przedział na nadchodzący tydzień kształtuje się od 5,92 do 6,03 zł za litr. Prognozowane ceny autogazu znajdują się w przedziale od 2,61 do 2,69 zł za litr.

