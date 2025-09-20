Trudny początek jesieni dla kierowców. Lepiej na razie nie będzie?

Eksperci e-petrol.pl dr Jakub Bogucki i Grzegorz Maziak zwracają uwagę, że po ubiegłotygodniowej przecenie na stacjach nie ma już śladu i paliwa – poza autogazem – znów drożeją. Mocna w relacji do dolara złotówka i stabilizacja światowych notowań ropy naftowej dają jednak nadzieje na to, że podwyżki na detalicznym rynku paliw w Polsce nie nabiorą rozpędu.

Analitycy wskazują, że w kończącym się tygodniu na hurtowym rynku ceny paliw zmieniły się nieznacznie. Benzyna i olej napędowy w niewielkim stopniu zdrożały względem końcówki ubiegłego tygodnia. Metr sześcienny 95-oktanowej odmiany benzyny podrożał na przestrzeni tygodnia o 40,20 zł i kosztuje przeciętnie 4531,80 zł. Olej napędowy przez producentów jest średnio wyceniany na 4689,80 zł/metr sześcienny. To blisko 50 zł więcej niż przed tygodniem.

Mijający tydzień nie był to zbyt dobry tydzień dla tankujących na stacjach paliw. – Tylko przez krótką chwilę mogliśmy się cieszyć z obniżek na stacjach i w mijającym tygodniu ceny paliw znów poszły w górę. Najmocniej podrożał olej napędowy, którego detaliczna cena wzrosła o 6 groszy. Średnio za litr diesla płacimy w Polsce aktualnie 5,92 zł. Benzyna bezołowiowa 95 podrożała o 3 grosze i wróciła do poziomu z początku września – 5,79 zł/l – wyliczają eksperci e-petrol.pl.

Ceny paliw w przyszłym tygodniu. Prognozy ekspertów

Jak wspomniano, wyjątkiem jest autogaz, który po obniżce o grosz, jest średnio wyceniany na 2,58 zł/l. Analitycy zwracają uwagę, że tak tanie LPG na stacjach ostatni raz było w lipcu 2021 roku.

Ile kierowcy zapłacą na stacjach w nadchodzącym tygodniu? Na pierwszy tydzień jesieni eksperci e-petrol.pl przewidują kontynuację podwyżek, choć jak zaznaczają, skala zmian nie powinna być duża i na razie nie grozi nam powrót do sześciozłotowych poziomów cen. Prognozowane przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw wyglądają następująco:

5,75-5,87 zł/l dla 95-oktanowej benzyny,

5,87-5,98 zł/l dla oleju napędowego,

2,55-2,62 zł/l dla autogazu.

Czytaj też:

Od 15 września zmiany na stacjach paliw. Tyle zapłacą kierowcyCzytaj też:

Nowe powody do zabrania prawa jazdy. 50 km/h kluczowym pomiarem