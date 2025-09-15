Od dziś zmiany na stacjach paliw. Tyle zapłacą kierowcy

– Ropa w ostatnich dniach z zaskakującym spokojem reaguje na wydarzenia światowe. To sugeruje względną stabilność także na krajowych stacjach paliw w naszym kraju – podkreślają eksperci e-petrol.pl dr Jakub Bogucki i Grzegorz Maziak.

Analitycy wskazują, że na przestrzeni ostatniego tygodnia niemal wszystki ceny paliw na rynku hurtowym wykazują umiarkowaną stabilność. Cena benzyny Pb98 wzrosła o 11 zł i wynosiła pod koniec tygodnia 4971 zł/m sześc. Pb95 odnotowała większy wzrost – o 50 zł – osiągając poziom 4492 zł/m sześc. Zaledwie o 2 zł podrożał olej napędowy – do 4641 zł/m sześc. Cena oleju opałowego wzrosła natomiast o 8 zł, osiągając 3295 zł/m sześc.

Ile zapłacimy za paliwo w tym tygodniu?

– Obserwowane zmiany wskazują na umiarkowaną presję wzrostową w przypadku benzyny Pb95, co jednak nie musi jeszcze przełożyć się na nieco wyższe ceny detaliczne w nadchodzących dniach – przewidują eksperci.

Ile kierowcy zapłacą na stacjach w tym tygodniu? Bogucki i Maziak prognozują nieznaczne wahania cen paliw. Ceny benzyny Pb98 mogą oscylować w przedziale od 6,51 do 6,62 zł za litr. Zdaniem ekspertów popularna „95" utrzyma się w granicach 5,72–5,83 zł/l. Z kolei cena oleju napędowego (ON) przewidywana jest na poziomie 5,84–5,95 zł/l. Niewielkie zmiany będą udziałem autogazu (LPG), którego ceny mają wynieść od 2,56 do 2,62 zł za litr.

Analitycy zwracają uwagę, że zakończyły się lub zmieniły charakter wakacyjne promocje niektórych sieci stacjach paliw. Jak podkreślają, sukcesem zakończyła się letnia akcja Orlenu, z której skorzystało blisko 3 mln klientów. Tankujący zrealizowali o 20 proc. więcej kuponów niż w ubiegłym roku. O tyle samo wzrósł też wolumen sprzedanego paliwa w ramach promocji.

