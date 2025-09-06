Trudny początek września dla kierowców. Lepiej na razie nie będzie

– Nie tylko uczniowie mogą szybko zatęsknić za wakacjami. Pierwsze dni września przyniosły dawno niewidziane podwyżki cen paliw na stacjach. Do tego kierowcy nie mogą już w prosty sposób obniżyć kosztów tankowania, korzystając z atrakcyjnych sezonowych promocji – podkreślają analitycy e-petrol.pl Jakub Bogucki i Grzegorz Maziak.

Eksperci przypominają, że na przestrzeni ostatnich ośmiu miesięcy tygodniowy wzrost cen 95-oktanowej benzyny odnotowano zaledwie dziewięc razy. W przypadku oleju napędowego taki kierunek zmian był jeszcze rzadszy i podwyżka z tego tygodnia jest zaledwie siódmą w tym roku.

W mijającym tygodniu hurtowe ceny paliw były najwyższe od początku sierpnia. Metr sześcienny benzyny bezołowiowej 95 jest przez producentów wyceniany średnio na 4502,80 zł. To cena o 31 zł wyższa niż tydzień wcześniej, a zarazem jest to najwyższy poziom od 6 sierpnia br. Olej napędowy na przestrzeni tygodnia podrożał o 49 zł a jego aktualna średnia cena w rafineriach – 4676,80 zł/metr sześcienny jest najwyższa od 2 sierpnia.

Ceny paliw wzrosły

Podczas tegorocznych wakacji kierowcy byli rozpieszczani kolejnymi obniżkami na stacjach paliw. Analitycy zwracają uwagę, że od początku lipca do końca sierpnia litr popularnej „95" potaniał o 16 groszy a diesla o 15 groszy. Jednak drożejąca od połowy sierpnia ropa naftowa wpłynęła na zakończenie tej korzystnej tendencji i powrót do szkoły kosztuje kierowców więcej.

– Najmocniej, bo aż o 5 groszy wzrosła ogólnopolska cena benzyny E10. Na początku września za to paliwo płacimy średnio 5,79 zł/l. Diesel podrożał o grosz, do poziomu 5,90 zł/l. Tankujący autogaz płacą o 2 grosze więcej niż przed tygodniem – 2,61 zł/l – wyliczają eksperci e-petrol.pl.

Zdaniem analityków na szybki powrót obniżek na stacje nie mamy raczej co liczyć. Ile tankujący zapłacą w nadchodzącym tygodniu? Eksperci prognozują następujące przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw:

5,74-5,85 zł/l dla 95-oktanowej benzyny,

5,89-6,01 zł/l dla diesla,

2,59-2,66 zł/l dla autogazu.

