Trudny początek września dla kierowców. Lepiej na razie nie będzie
Udostępnijdodaj Skomentuj

Trudny początek września dla kierowców. Lepiej na razie nie będzie

Dodano: 
Jazda podczas deszczu
Jazda podczas deszczu Źródło: Shutterstock
Początek września przyniósł dawno nie widziane podwyżki cen paliw na stacjach. Na obniżki na razie nie ma co liczyć.

Nie tylko uczniowie mogą szybko zatęsknić za wakacjami. Pierwsze dni września przyniosły dawno niewidziane podwyżki cen paliw na stacjach. Do tego kierowcy nie mogą już w prosty sposób obniżyć kosztów tankowania, korzystając z atrakcyjnych sezonowych promocji – podkreślają analitycy e-petrol.pl Jakub Bogucki i Grzegorz Maziak.

Eksperci przypominają, że na przestrzeni ostatnich ośmiu miesięcy tygodniowy wzrost cen 95-oktanowej benzyny odnotowano zaledwie dziewięc razy. W przypadku oleju napędowego taki kierunek zmian był jeszcze rzadszy i podwyżka z tego tygodnia jest zaledwie siódmą w tym roku.

W mijającym tygodniu hurtowe ceny paliw były najwyższe od początku sierpnia. Metr sześcienny benzyny bezołowiowej 95 jest przez producentów wyceniany średnio na 4502,80 zł. To cena o 31 zł wyższa niż tydzień wcześniej, a zarazem jest to najwyższy poziom od 6 sierpnia br. Olej napędowy na przestrzeni tygodnia podrożał o 49 zł a jego aktualna średnia cena w rafineriach – 4676,80 zł/metr sześcienny jest najwyższa od 2 sierpnia.

Ceny paliw wzrosły

Podczas tegorocznych wakacji kierowcy byli rozpieszczani kolejnymi obniżkami na stacjach paliw. Analitycy zwracają uwagę, że od początku lipca do końca sierpnia litr popularnej „95" potaniał o 16 groszy a diesla o 15 groszy. Jednak drożejąca od połowy sierpnia ropa naftowa wpłynęła na zakończenie tej korzystnej tendencji i powrót do szkoły kosztuje kierowców więcej.

Najmocniej, bo aż o 5 groszy wzrosła ogólnopolska cena benzyny E10. Na początku września za to paliwo płacimy średnio 5,79 zł/l. Diesel podrożał o grosz, do poziomu 5,90 zł/l. Tankujący autogaz płacą o 2 grosze więcej niż przed tygodniem – 2,61 zł/l – wyliczają eksperci e-petrol.pl.

Zdaniem analityków na szybki powrót obniżek na stacje nie mamy raczej co liczyć. Ile tankujący zapłacą w nadchodzącym tygodniu? Eksperci prognozują następujące przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw:

  • 5,74-5,85 zł/l dla 95-oktanowej benzyny,
  • 5,89-6,01 zł/l dla diesla,
  • 2,59-2,66 zł/l dla autogazu.

Czytaj też:
Kierowcy zapłacą więcej. Takiej zmiany nie było od 20 lat

Opracował:
Źródło: e-petrol.pl