Kierowcy zapłacą więcej. Takiej zmiany nie było od 20 lat

Przed wakacjami pojawiły się doniesienia, iż Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad ustawą przewidującą m.in. podwyżkę opłat za badania techniczne samochodów. O wprowadzenie takich podwyżek apelowali od dłuższego czasu właściciele Stacji Kontroli Pojazdów wskazując, że stawka za przegląd auta nie była zmieniana od 2004 roku, czyli od przeszło 20 lat. Diagności zwracają uwagę, że w tym czasie inflacja osiągnęła 85 proc., co w ich ocenie w pełni uzasadnia potrzebę podniesienia opłat.

W sierpniu resort infrastruktury potwierdził, że nastąpią zmiany, a na początku września poinformował o zakończeniu prac nad zmianą wysokości opłat za przeprowadzanie badań technicznych pojazdów. 3 września wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec podpisał rozporządzenie w tej sprawie, a dzień później nastąpiła publikacja w Dzienniku Ustaw.

— Najważniejszym celem, jaki sobie postawiliśmy przy zmianie tego rozporządzenia, było zachowanie balansu między interesami przedsiębiorców, a interesami polskich kierowców. Dlatego przeprowadzona została analiza kosztów funkcjonowania stacji kontroli pojazdów, w szczególności kosztów wynagrodzenia diagnostów, nieruchomości, mediów i bieżącej eksploatacji urządzeń wraz z ich legalizacją, przeglądami i naprawami — tłumaczy wiceszef resortu infrastruktury.

Ile zapłacą kierowcy? Zmiany od 19 września

W komunikacie wydanym przez ministerstwo przyznano, że rozporządzenie „wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów". Resort zwraca uwagę, że dotychczasowa wysokość opłat za badania techniczne w Polsce należała do jednych z najniższych w Europie. Urealnienie opłat za badania techniczne zostało dokonane w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług, począwszy od 2020 roku, który został przyjęty za rok bazowy.

Ile zapłacą kierowcy? – Opłata za badanie techniczne samochodu osobowego (które jest najczęściej wykonywane) wzrośnie o 51 zł i wyniesie 149 zł. Opłaty za inne rodzaje badań technicznych wzrosną proporcjonalnie – informuje Ministerstwo Infrastruktury.

Przykładowe stawki opłat:

motocykl, ciągnik rolniczy – 94 zł,

motorower – 76 zł,

samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy o dmc od 3,5 t do 16 t – 234 zł,

samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy o dmc powyżej 16 t – 269 zł,

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna o dmc do 3,5 t – 119 zł,

pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne 96 zł) – dla samochodu osobowego w sumie 245 zł.

Rozporządzenie i nowe stawki opłat wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, czyli od 19 września br.

