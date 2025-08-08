Kilometrówka rozszerzona o nowe typy aut. Stawki też pójdą w górę

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia dotyczącego tzw. kilometrówek, czyli stawek za kilometr przebiegu auta rekompensujących wykorzystywanie prywatnego samochodu osobowego lub innego prywatnego pojazdu do celów służbowych. Chodzi o to, żeby pracownik nie ponosił kosztów związanych z wykonywaniem swoich obowiązków zawodowych.

Dotychczasowe kryterium oparte na pojemności skokowej silnika zostanie zastąpione nowoczesnym podejściem, opartym na mocy silnika. To pozwoli objąć zwrotem wydatków nowe typy aut: elektryczne, hybrydowe oraz wodorowe.

Nowe stawki kilometrówki – ministerialna propozycja

Dotychczasowe stawki kilometrówki pozwalają w coraz mniejszej części zrekompensować wydatki związane z używaniem w pracy prywatnego auta:

samochód osobowy o pojemności silnika do 900 cm3: 0,89 zł za 1 km,

samochód osobowy o pojemności silnika powyżej 900 cm3: 1,15 zł za 1 km,

motocykl: 0,69 zł za 1 km,

motorower: 0,42 zł za 1 km.

Co prawda pracodawca może ustalić własną stawkę zwrotu za jeden kilometr, i nie może być ona niższa niż minimalna, ale mało która firma z tego korzysta. Po wejściu w życie nowych przepisów minimalne stawki będą wyglądały zupełnie inaczej.

Jak poinformowała „Gazeta Prawna”, dla samochodów elektrycznych i wodorowych, niezależnie od mocy, stawka wyniesie 0,60 zł za 1 km. Przy autach hybrydowych zwrot kosztów wyniesie:

do 75 kW: 0,83 zł za 1 km,

powyżej 75 kW: 1,10 zł za 1 km.

Za samochody osobowe spalinowe zwrot będzie większy niż za pojazdy elektryczne czy wodorowe:

do 75 kW: 1,04 zł za 1 km,

powyżej 75 kW: 1,34 zł za 1 km.

Podobna sytuacja będzie miała miejsce przy pozostałych pojazdach. Dla motocykli:

Spalinowe: 0,75 zł za 1 km,

Elektryczne: 0,35 zł za 1 km.

Motorowery:

Spalinowe: 0,45 zł za 1 km,

Elektryczne: 0,20 zł za 1 km.

Dotychczasowe sposoby rozliczeń kilometrówki

Kilometrówka to tylko jedna z dwóch metod rozliczenia przejazdów służbowych wykonywanych prywatnym samochodem pracownika. Drugi sposób to rozliczenie ryczałtowe, w którym pracownik otrzymuje co miesiąc stałą, z góry ustaloną kwotę, niezależnie od faktycznie przejechanej liczby kilometrów w danym okresie.

W tym przypadku łączna kwota kilometrówki może zostać zmniejszona o dni, w których pracownik był nieobecny w pracy, na przykład z powodu choroby czy urlopu.

Istotnym elementem w obliczaniu kilometrówki jest limit kilometrów, czyli maksymalna liczba kilometrów, którą można rozliczyć za przejazdy służbowe prywatnym samochodem. W zależności od liczby mieszkańców gminy lub miasta, w którym znajduje się siedziba firmy:

limit 300 km – dla gmin lub miast do 100 tys. mieszkańców;

limit 500 km – dla gmin lub miast liczących od 100 tys. do 500 tys. mieszkańców;

limit 700 km – dla gmin lub miast powyżej 500 tys. mieszkańców.

