Kilometrówka rozszerzona o nowe typy aut. Stawki też pójdą w górę
Auta elektryczne
To będzie przełom – po wejściu w życie nowego rozporządzenia opracowanego przez Ministerstwo Infrastruktury pracownicy będą mogli otrzymać zwrot kosztów delegacji autami zupełnie nowego typu. Nareszcie!

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia dotyczącego tzw. kilometrówek, czyli stawek za kilometr przebiegu auta rekompensujących wykorzystywanie prywatnego samochodu osobowego lub innego prywatnego pojazdu do celów służbowych. Chodzi o to, żeby pracownik nie ponosił kosztów związanych z wykonywaniem swoich obowiązków zawodowych.

Dotychczasowe kryterium oparte na pojemności skokowej silnika zostanie zastąpione nowoczesnym podejściem, opartym na mocy silnika. To pozwoli objąć zwrotem wydatków nowe typy aut: elektryczne, hybrydowe oraz wodorowe.

Nowe stawki kilometrówki – ministerialna propozycja

Dotychczasowe stawki kilometrówki pozwalają w coraz mniejszej części zrekompensować wydatki związane z używaniem w pracy prywatnego auta:

  • samochód osobowy o pojemności silnika do 900 cm3: 0,89 zł za 1 km,
  • samochód osobowy o pojemności silnika powyżej 900 cm3: 1,15 zł za 1 km,
  • motocykl: 0,69 zł za 1 km,
  • motorower: 0,42 zł za 1 km.

Co prawda pracodawca może ustalić własną stawkę zwrotu za jeden kilometr, i nie może być ona niższa niż minimalna, ale mało która firma z tego korzysta. Po wejściu w życie nowych przepisów minimalne stawki będą wyglądały zupełnie inaczej.

Jak poinformowała „Gazeta Prawna”, dla samochodów elektrycznych i wodorowych, niezależnie od mocy, stawka wyniesie 0,60 zł za 1 km. Przy autach hybrydowych zwrot kosztów wyniesie:

  • do 75 kW: 0,83 zł za 1 km,
  • powyżej 75 kW: 1,10 zł za 1 km.

Za samochody osobowe spalinowe zwrot będzie większy niż za pojazdy elektryczne czy wodorowe:

  • do 75 kW: 1,04 zł za 1 km,
  • powyżej 75 kW: 1,34 zł za 1 km.

Podobna sytuacja będzie miała miejsce przy pozostałych pojazdach. Dla motocykli:

  • Spalinowe: 0,75 zł za 1 km,
  • Elektryczne: 0,35 zł za 1 km.

Motorowery:

  • Spalinowe: 0,45 zł za 1 km,
  • Elektryczne: 0,20 zł za 1 km.

Dotychczasowe sposoby rozliczeń kilometrówki

Kilometrówka to tylko jedna z dwóch metod rozliczenia przejazdów służbowych wykonywanych prywatnym samochodem pracownika. Drugi sposób to rozliczenie ryczałtowe, w którym pracownik otrzymuje co miesiąc stałą, z góry ustaloną kwotę, niezależnie od faktycznie przejechanej liczby kilometrów w danym okresie.

W tym przypadku łączna kwota kilometrówki może zostać zmniejszona o dni, w których pracownik był nieobecny w pracy, na przykład z powodu choroby czy urlopu.

Istotnym elementem w obliczaniu kilometrówki jest limit kilometrów, czyli maksymalna liczba kilometrów, którą można rozliczyć za przejazdy służbowe prywatnym samochodem. W zależności od liczby mieszkańców gminy lub miasta, w którym znajduje się siedziba firmy:

  • limit 300 km – dla gmin lub miast do 100 tys. mieszkańców;
  • limit 500 km – dla gmin lub miast liczących od 100 tys. do 500 tys. mieszkańców;
  • limit 700 km – dla gmin lub miast powyżej 500 tys. mieszkańców.

