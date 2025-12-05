Nie tylko seniorzy. Te osoby legalnie nie płacą za śmieci

Rosnące rachunki za utrzymanie nieruchomości, w tym za wywóz odpadów, coraz mocniej obciążają domowe finanse. Wielu osobom wydaje się, że z ulg w opłatach za śmieci korzystają wyłącznie seniorzy, często samotni i żyjący skromnie. To jednak nieprawda. System przewiduje wsparcie także dla innych grup, a kluczem do skorzystania z niego są uchwały konkretnej gminy i spełnienie określonych warunków.

Opłaty za śmieci

Obowiązek uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spoczywa co do zasady na każdym właścicielu lub użytkowniku nieruchomości. Zasady ulg i zwolnień nie są jednak ustalane centralnie – o ich wprowadzeniu, wysokości i kręgu uprawnionych decydują samorządy. Dlatego w sąsiednich gminach sytuacja może wyglądać zupełnie inaczej. Zanim uznasz, że dopłaty ci się nie należą, warto sprawdzić lokalne uchwały lub skontaktować się z urzędem gminy. Przykładowo w Warszawie działa program „Warszawska Pomoc Osłonowa” dla osób samotnych z dochodem poniżej określonego progu.

Zwolnienia lub obniżki opłat adresowane są nie tylko do seniorów (często po 65. roku życia i przy niskich dochodach) czy osób czasowo przebywających poza domem, np. w sanatorium lub domu opieki. Gminy wprowadzają preferencje także dla innych grup. Najczęściej są to osoby o niskich dochodach, dla których progi wyznaczane są na podstawie kryteriów z ustawy o pomocy społecznej, a także osoby z niepełnosprawnością, zwłaszcza ze znacznym stopniem lub długotrwale chore, ponoszące wyższe koszty życia.

Na ulgi mogą liczyć również rodziny wielodzietne posiadające Kartę Dużej Rodziny – w niektórych miastach, jak Katowice, przewidziano np. 20-procentową zniżkę. Ustawowo obowiązkowa jest także ulga dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy zadeklarowali i faktycznie kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku. Każda gmina musi przewidzieć częściowe zwolnienie z opłaty dla takich nieruchomości, co ma zachęcać do ekologicznych zachowań.

Wspólną cechą wszystkich preferencji jest brak automatyzmu – ulga nie „przyznaje się sama”. Konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku i udokumentowanie sytuacji, np. dochodowej, zdrowotnej czy rodzinnej.

Zwolnienie z opłaty

Istnieje też możliwość całkowitego zwolnienia z opłaty za śmieci, jeśli w lokalu faktycznie nikt nie mieszka i nie powstają odpady. Dotyczy to nie tylko seniorów, którzy wyjechali na dłużej do placówki opiekuńczej czy sanatorium, ale każdego, kto na pewien czas opuszcza miejsce zamieszkania. Aby skorzystać z takiej możliwości, trzeba złożyć w gminie deklarację o braku osób zamieszkujących nieruchomość, wskazując konkretny okres, oraz przedstawić dowody potwierdzające nieobecność, np. zaświadczenie z placówki czy dokumenty podróży.

Przy stale rosnących stawkach za wywóz odpadów dokładne przeanalizowanie lokalnych uchwał może przynieść wymierne oszczędności. Gminy dysponują szerokim katalogiem ulg dla osób o niskich dochodach, rodzin wielodzietnych, mieszkańców kompostujących bioodpady czy pozostających czasowo poza domem. W razie wątpliwości najprostszą drogą pozostaje kontakt z urzędem gminy, który wyjaśni, jakie preferencje obowiązują na danym terenie i jak z nich skorzystać.

