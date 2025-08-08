Dobre wieści dla kierowców. Tyle zapłacą za paliwo w długi weekend

Eksperci e-petrol.pl Gabriela Kozan i dr Jakub Bogucki zwracają uwagę, że prognozowana przez nich przed tygodniem możliwość podwyżek cen paliw nie nastąpiła. Paliwa potaniały, a przyczyną takiej zmiany był wyłącznie spadek marż operatorów detalicznych, co przełożyło na korektę cen w dół.

– Dowodzi to tego, że walka o klienta pomiędzy stacjami niezależnymi a sieciowymi – oferującymi lojalnym klientom atrakcyjne wakacyjne rabaty – wciąż trwa – podkreślają analitycy.

Olej napędowy jest w tym tygodniu tańszy średnio o 5 groszy i kosztuje 5,99 zł/l, cena benzyny Pb95 spadła o grosz – do 5,84 zł/l, autogaz utrzymał poziom 2,65 zł/l.

– Aktualne cenniki rafinerii pokazują, że różnica pomiędzy benzyną bezołowiową 95 a olejem napędowym wyraźnie się zmniejszyła – dziś wynosi ona 107 zł na 1000 litrów na korzyść benzyny. W sprzedaży hurtowej metr sześcienny benzyny „95” kosztuje średnio 4474,80 zł netto, a oleju napędowego 4581,80 zł netto – wyliczają analitycy e-petrol.pl.

Eksperci przypominają, że jeszcze na początku wakacji diesel był droższy od benzyny o ponad 330 zł na 1000 litrów.

Analitycy przedstawili również prognozy dotyczące cen paliw na nadchodzący tydzień, co z pewnością zainteresuje kierowców, którzy – w związku z długim weekendem – planują dłuższe wyjazdy.

Ile zapłacimy za paliwo w długi weekend?

Według szacunków e-petrol.pl popularna "95" będzie kosztować średnio od 5,79 do 5,90 zł/l. Za olej napędowy tankujący zapłacą od 5,87 do 5,99 zł/l, a za autogaz 2,61-2,68 zł/l. Gatunek benzyny 98-oktanowy znajdzie się w przedziale 6,59-6,71 zł/l.

– Wszystko wskazuje więc na to, że w tygodniu z długim sierpniowym weekendem czeka nas kontynuacja stabilizacji, choć przy obecnych relacjach cenowych między paliwami możliwe są niewielkie korekty w dół na stacjach, co może być wyraźniejsze w przypadku diesla – podsumowują Kazan i Bogucki.

Czytaj też:

Dobre wieści dla kierowców na półmetku wakacji. „Chwilowa ulga"Czytaj też:

To nie jest dobry czas na wakacje w Chorwacji. Fatalna sytuacja na drogach