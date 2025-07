Dobre wieści dla kierowców na półmetku wakacji. „Chwilowa ulga"

Półmetek wakacji zbliża się wielkimi krokami. Wiele osób jest jednak jeszcze przed urlopem i – w przypadku tych, którzy planują podróż samochodem – zastanawia się, ile przyjdzie im zapłacić za paliwo. Prognozy przedstawione przez ekspertów e-petrol.pl dr Jakuba Boguckiego i Grzegorza Maziaka okazują się dość optymistyczne.

Ceny paliw w Polsce obniżyły się w mijającym tygodniu. Benzyna Pb98 potaniała o 2 grosze i kosztuje obecnie 6,65 zł/l. Większy spadek – po 4 grosze – odnotowały popularna "95" i olej napędowy, których ceny wynoszą odpowiednio 5,85 zł/l i 6,05 zł/l. Bez zmian pozostała jedynie cena autogazu, utrzymując się na poziomie 2,69 zł/l.

W tym tygodniu mieliśmy również spadki w hurcie. – Najmniejszy spadek odnotowano w przypadku oleju opałowego – o 47 zł/m sześc. do 3396 zł/m sześc. Pb98 potaniała o 83 zł/m sześc. do 4838 zł, Pb95 o 56 zł/m sześc. do 4434 zł, a olej napędowy o 67 zł/ m sześc. do 4715 zł – wyliczają analitycy e-petrol.pl.

Jakie ceny paliw na półmetku wakacji?

Ile tankujący zapłacą w nadchodzącym tygodniu na stacjach paliw? Na przełomie lipca i sierpnia eksperci prognozują względną stabilizację cen paliw. Choć mogą wystąpić drobne wahania, to według Boguckiego i Maziaka nie należy spodziewać się gwałtownych zmian, co – jak podkreślają – "powinno przynieść chwilową ulgę kierowcom".

Z prognoz analityków wynika, że w przyszłym tygodniu ceny benzyny Pb98 będą się mieścić w przedziale od 6,56 do 6,68 zł/l. Benzyna Pb95 powinna kosztować od 5,81 do 5,92 zł/l. W przypadku oleju napędowego ceny powinny oscylować między 5,99 a 6,10 zł/l. Najmniej zmienny pozostaje autogaz (LPG), którego cena przewidywana jest w granicach 2,65–2,72 zł/l.

Biorąc pod uwagę powyższe dane, a także promocje oferowane przez sieci stacji paliw, można uznać bieżącą sytuację cenową za korzystną dla kierowców.

Czytaj też:

Ceny paliw w wakacje. Kierowcy muszą uzbroić się cierpliwośćCzytaj też:

Kierowcy pod lupą. Surowe kary dla zapominalskich