Lokaty bankowe na rok. Kolejna fala cięć

Portal Bankier.pl przedstawił najnowszy ranking lokat bankowych na rok. Przygotowane przez serwis zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej – im wyższa, tym wyższa pozycja w rankingu.

Lokaty bankowe na rok. Kolejny maraton obniżek

Listopadowy ranking – podobnie jak ten sprzed miesiąca – przynosi swoisty maraton obniżek. Na cięcia zdecydowało się aż sześć banków, w tym te z czołówki zestawienia.

Na pozycję lidera po miesiącu przerwy wraca Lokata dla Ciebie proponowana przez Raiffeisen Digital Bank. W przypadku tej lokaty oferowana stawka pozostaje bez zmian i wynosi 4,50 proc. w skali roku. Trzeba jednak przypomnieć, że jeszcze we wrześniu było to 5 proc. Nie zmieniają się warunki umożliwiające skorzystanie z oferty. Wystarczy być posiadaczem konta w instytucji. Bez zmian pozostaje również maksymalna kwota wpłaty, jest to 200 000 zł. Oszczędności wpłacone do Raiffeisen Digital Banku są chronione przez austriacki system gwarantowania depozytów.

Na drugie miejsce wraca Inbank z Lokatą standardową. To efekt obniżki oprocentowania z 4,60 do 4,40 proc. rocznie. Warto jednak podkreślić, że w przypadku tej propozycji nie trzeba spełniać żadnych warunków dodatkowych. Maksymalna kwota wpłaty to 50 000 zł. Środki wpłacone do Inbanku sa objęte ochroną przez estoński system gwarantowania depozytów.

Do pierwszej trójki po miesiącu przerwy powraca Lokata 5 Plus od Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce. W tym wypadku oprocentowanie nie zmieniło się i nadal wynosi 4 proc. w skali roku. Oferta przeznaczona jest dla posiadaczy konta w instytucji, a maksymalna kwota wpłaty to aż 2 000 000 zł. Lokata 5 Plus dzieli trzecie miejsce z Lokatą terminową od Unicredit, co oznacza, że na tym depozycie stawka również wynosi 4 proc. Warunkiem dodatkowym także jest konieczność posiadania konta w banku. Górny limit wpłat to 1 000 000 zł.

Poza wspomnianą Lokatą standardową, obniżki nastąpiły również na następujących depozytach:

BFF Banking Group – Lokata Facto (z 4,00 do 3,75 proc.),

BOŚ Bank – Lokata na Nowe Środki (z 3,75 do 3,50 proc.),

Credit Agricole – Lokata na Nowe Środki (z 3,50 na 3,10 proc.),

ING Bank Śląski – Lokata terminowa (z 3,50 do 3,25 proc.),

Toyota Bank – Lokata Plus (z 4,15 do 3,90 proc.).

