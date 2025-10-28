Lokaty bankowe na rok. Atrakcyjna propozycja na czele

Portal Bankier.pl przedstawił październikowy ranking lokat bankowych na rok. Przygotowane przez serwis zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej – im wyższa, tym wyższa pozycja w rankingu.

Porównując najnowszy ranking do poprzedniego rzucają się w oczy obniżki stawek. Na cięcia zdecydowało się aż siedem banków, w tym te z czołówki zestawienia, co spowodowało spore przetasowania.

Lokaty bankowe na rok. Seria obniżek

Na czele rankingu znalazła się Lokata standardowa proponowana przez Ibank. Proponowana stawka to 4,60 proc. w skali roku, podczas gdy miesiąc wcześniej było to 4,75 proc. Mimo cięć, lokata ta zdołała awansować z miejsca drugiego na pierwsze, co jest efektem tego, że pozostałe instytucje zdecydowały się na bardziej odważne obniżki. Wabikiem tej oferty jest brak jakichkolwiek warunków dodatkowych. Maksymalnie można wpłacać 50 000 zł. Środki wpłacone do tego Inbanku są chronione przez estoński system gwarantowania depozytów.

Tuż za Lokatą standardowa plasuje się wrześniowy lider, czyli Lokata dla Ciebie od Raiffeisen Digital Bank. Spadek z pozycji lidera ma związek z faktem, że bank obniżył oprocentowanie z 5 do 4,50 proc. rocznie. Warunki umożliwiające skorzystanie z oferty nie zmieniły się, trzeba być posiadaczem konta w instytucji. Nie zmieniła się też maksymalna kwota wpłaty, która wynosi 200 000 zł.

Mimo obniżki oprocentowania, trzecią pozycję w rankingu lokat bankowych na rok utrzymała Lokata Plus, proponowana przez Toyota Bank. W tym wypadku stawka spadła z 4,40 do 4,15 proc. Nie zmienił się warunek dodatkowy, czyli konieczność posiadania konta w banku. Górny limit wpłat to nadal 100 000 zł.

Bolesny spadek poza podium zaliczyła Lokata 5 Plus od Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce, co jest efektem obniżki oprocentowania z 5 do 4 proc. w skali roku. Czwarte miejsce zajmują jeszcze dwie inne propozycje z taką stawką, chodzi o Lokata Facto, proponowaną przez BFF Banking Group, a także Lokatę terminową od Unicredit. Na piątym miejscu znalazła się natomiast lokata Nest Banku – Nest Lokata Nowe Środki z oprocentowaniem na poziomie 3,90 proc. rocznie.

