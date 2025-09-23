Lokaty bankowe na rok. Niespodzianka na czele rankingu

Portal Bankier.pl przedstawił pierwszy tej jesieni ranking lokat bankowych na rok. Przygotowane przez serwis zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej – im wyższa, tym wyższa pozycja w rankingu.

Lokaty bankowe na rok. Liderów dwóch

Na czele rankingu pozostaje Lokata 5 Plus, proponowana przez Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce, ale tym razem pozycję lidera musi dzielić z Lokatą dla Ciebie od Raiffeisen Digital Bank, która przed miesiącem zajmowała drugie miejsce. Oprocentowanie na zwycięskich depozytach to 5 proc. w skali roku. Co ciekawe, zarówno w jednym, jak i drugim przypadku nastąpiły obniżki, choć bardziej bolesne cięcia – z 5,50 proc. – nastąpiły na Lokacie 5 Plus. Stawka na Lokacie dla Ciebie wynosiła w sierpniu 5,10 proc. Z ofert mogą skorzystać posiadacze konta w danej instytucji. Na Lokatę 5 Plus można wpłacać 2 000 000 zł, a na propozycję Raiffeisen Digital Bank – 200 000 zł.

Dwie propozycje znalazły się również na drugim miejscu. Chodzi o Lokatę terminową od Aion Banku i Lokatę standardową proponowaną przez Ibank. W tym wypadku oprocentowanie wynosi 4,75 proc. rocznie, czyli tyle samo co miesiąc wcześniej, choć w sierpniu zabrakło miejsca na podium. Pierwsza z propozycji skierowana jest dla posiadaczy konta w banku. Wabikiem Lokaty standardowej jest brak jakichkolwiek warunków dodatkowych. Wpłacać można odpowiednio 1 000 000 zł i 50 000 zł.

Mimo obniżki oprocentowania, trzecią pozycję w rankingu utrzymała Lokata Plus, proponowana przez Toyota Bank. Jeszcze miesiąc temu stawka wynosiła 5 proc. w skali roku, teraz jest to 4,40 proc. Nie zmieniły się natomiast warunki umożliwiające skorzystanie z oferty, wystarczy posiadać konto w banku. Maksymalna kwota wpłaty to 100 000 zł.

