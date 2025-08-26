Lokaty bankowe na rok. Dobre wieści dla oszczędzających

Portal Bankier.pl przedstawił sierpniowy ranking lokat bankowych na rok. Przygotowane przez serwis zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej – im wyższa, tym wyższa pozycja w rankingu.

Lokaty bankowe na rok. Lokata 5 Plus wciąż liderem

Najnowsze zestawienie – w odróżnieniu od lipcowego – nie przynosi większych zmian. Czwarty miesiąc z rzędu liderem rankingu jest Lokata 5 Plus, proponowana przez Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce z oprocentowaniem na poziomie 5,50 proc. w skali roku. Oferta skierowana jest do posiadaczy konta w banku, a maksymalna kwota wpłaty to aż 2 000 000 zł. Środki wpłacone do Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce objęte są ochroną niemieckiego systemu gwarantowania depozytów.

Drugie miejsce utrzymała Lokata dla Ciebie od Raiffeisen Digital Banku, gdzie oprocentowanie wynosi 5,10 proc. rocznie. W tym wypadku również jedynym warunkiem dodatkowym jest posiadanie konta w instytucji. Maksymalnie można wpłacać 200 000 zł. Oszczędności przechowywane w Raiffeisen Digital Bank są objęte ochroną austriackiego odpowiednika BFG.

Bez zmian również na najniższym stopniu podium. Trzecią pozycję zachowała Lokata Plus, proponowana przez Toyota Bank. Stawka podobnie jak miesiąc wcześniej wynosi 5 proc. w skali roku. Przypomnijmy, że jeszcze dwa miesiące temu było to 5,30 proc. rocznie. Nie zmieniają się natomiast warunki umożliwiające skorzystanie z oferty, wystarczy posiadać konto w banku. Maksymalna kwota wpłaty to 100 000 zł.

Tylko jedna obniżka w rankingu

Poza podium znalazły się lokaty z oprocentowaniem poniżej 5 proc. Czwarte miejsce zajmują ex aequo lokaty ze stawką 4,75 proc. rocznie. Chodzi o Lokatę standardową od Inbanku, a także Lokatę terminową, proponowaną przez Aion Bank. Piątą pozycję zajmuje Lokata Facto od BFF Banking Group, gdzie oprocentowanie wynosi 4,25 proc. w skali roku.

Na obniżkę stawki zdecydował się jedynie plasujący się na ósmej pozycji w rankingu Nest Best. Oprocentowanie na lokacie Nest Lokata Nowe Środki spadło z 3,75 do 3,70 proc. rocznie.

