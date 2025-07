Lokaty bankowe na rok. Duże przetasowania w rankingu

Portal Bankier.pl przedstawił lipcowy ranking lokat bankowych na rok. Przygotowane przez serwis zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej – im wyższa, tym wyższa pozycja w rankingu.

Trzeci miesiąc z rzędu liderem rankingu jest Lokata 5 Plus, proponowana przez Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce z oprocentowaniem na poziomie 5,50 proc. w skali roku. Oferta skierowana jest do posiadaczy konta w banku, a maksymalna kwota wpłaty to aż 2 000 000 zł. Środki wpłacone do Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce objęte są ochroną niemieckiego systemu gwarantowania depozytów.

Lokaty bankowe na rok. Zmiany na podium

Zmiany nastąpiły natomiast na drugiej pozycji. Znalazła się na niej – po awansie z trzeciego miejsca – Lokata dla Ciebie od Raiffeisen Digital Banku. Oferowana stawka to nadal 5,10 proc. rocznie, a maksymalna kwota wpłaty wynosi 200 000 zł. W tym wypadku również jedynym warunkiem dodatkowym jest posiadanie konta w instytucji. Oszczędności przechowywane w Raiffeisen Digital Bank są objęte ochroną austriackiego odpowiednika BFG.

Na trzecie miejsce spada Lokata Plus od Toyota Banku, co ma związek z obniżką oprocentowania z 5,30 do 5 proc. w skali roku. Nie zmieniły się natomiast warunki umożliwiające skorzystanie z oferty, wystarczy posiadać konto w banku. Maksymalnie można wpłacać 100 000 zł.

Poza podium uplasowały się propozycje z oprocentowaniem poniżej 5 proc. Czwarte miejsce zajmują ex aequo Lokata terminowa od Aion Banku i Lokata standardowa od Inbanku, gdzie oprocentowanie wynosi 4,75 proc. rocznie. Warto przypomnieć, że na drugiej z lokat jeszcze miesiąc temu widzieliśmy 5 proc. stawkę. Obniżka – z 4,50 na 4,25 proc. w skali roku – nastąpiła również na lokacie, która znalazła się na piątym miejscu najnowszego zestawienia lokat bankowych na rok. Chodzi o Lokatę Facto, proponowaną przez BFF Banking Group.

