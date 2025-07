Lokaty bankowe na pół roku. Pojawiła się atrakcyjna propozycja

Serwis Bankier.pl zaprezentował najnowszy ranking lokat bankowych na pół roku. Powstał on w oparciu o jeden parametr, jakim jest stawka procentowa – im wyższa, tym lepsza pozycja banku w zestawieniu. Dana marka bankowa może się w nim znaleźć tylko raz (z najlepszą propozycją na dany termin).

Lokaty bankowe na pół roku. Lider obniżył stawkę

Mimo obniżki oprocentowania liderem lipcowego rankingu pozostaje Nest Lokata Witaj od Nest Banku. Jeszcze w czerwcu proponowana stawka wynosiła 7,60 proc., podczas gdy teraz jest to 7,30 proc. w skali roku. Nie zmieniły się natomiast warunki skorzystania z oferty, skierowana jest ona do nowych klientów, którzy założą konto osobiste i spełnią następujące warunki (do wyboru):

zapewnienie wpływów w wysokości minimum 2000 zł na miesiąc lub zapewnianie dowolnego wpływu na co najmniej 2000 zł miesięcznie, wykonanie minimum 10 płatności kartą lub Blikiem w danym miesiącu,

zapewnienie wpływu wynagrodzenia na kwotę minimum 2000 zł na miesiąc.

Warunki trzeba spełniać przez dwa kolejne miesiące. Maksymalna kwota wpłaty to 25 000 zł.

Drugi miejsce utrzymała VeloLokata dla Aktywnych VeloBanku. W tym wypadku stawka nie zmieniła się i nadal wynosi 7 proc. rocznie. Takie same pozostają również warunki dodatkowe, co oznacza, że z oferty mogą skorzystać nowi klienci, którzy otworzą konto osobiste, wyrażą zgody marketingowe oraz będą w każdym pełnym miesiącu kalendarzowym trwania lokaty zapewniać wpływ na konto osobiste w wysokości przynajmniej 2000 zł. Maksymalnie można wpłacać 50 000 zł.

Trzecią pozycję zachowała Lokata Plus, proponowana przez Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce. Stawka na tym depozycie to 6,50 proc. rocznie, a jedynym warunkiem umożliwiającym skorzystanie z oferty jest posiadanie konta w instytucji. Maksymalna kwota wpłaty to aż 2 000 000 zł.

Mocny debiut w zestawieniu

Na podium zatem bez zmian, za to na czwartym miejscu debiutuje Lokata Powitalna od banku Citi Handlowego. Proponowane oprocentowanie to 6,40 proc. w skali roku. Nowa lokata jest przeznaczona dla nowych klientów, którzy założą konto Citigold w ofercie „Twój zespół ekspertów z kontem Citigold i lokatą do 6,4%” zaakceptują regulamin oferty, wyrażą zgody marketingowe i zapewnią saldo dzienne w wysokości minimum 420 000 zł. Maksymalnie można wpłacać 200 000 zł.

Na piątym miejscu – po spadku z czwartego – znalazła się Lokata Plus, proponowana przez Toyota Bank. Instytucja zdecydowała się na obniżkę oprocentowania – z 6,30 do 6 proc. rocznie. Oferta skierowana jest do posiadaczy konta w banku, a maksymalna kwota wpłaty to 100 000 zł.

