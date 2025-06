Lokaty bankowe na rok. Jeden z liderów obniżył stawkę

Bankier.pl opublikował najnowszy ranking lokat bankowych na rok. Przygotowane przez serwis zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej – im wyższa, tym wyższa pozycja w rankingu.

Lokaty bankowe na rok. Lider ten sam

Liderem czerwcowego rankingu pozostaje Lokata 5 Plus, proponowana przez Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce, która przed miesiącem znalazła się na czele zestawienia po awansie z drugiego miejsca. Oprocentowanie nadal wynosi 5,50 proc. w skali roku, a maksymalna kwota wpłaty to aż 2 000 000 zł. Oferta skierowana jest do posiadaczy konta w banku. Środki wpłacone do Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce objęte są ochroną niemieckiego systemu gwarantowania depozytów.

Tuż za Lokatą 5 Plus znajduje się Lokata Plus od Toyota Banku z oprocentowaniem na poziomie 5,30 proc. rocznie. Ta propozycja również skierowana jest do posiadaczy konta w instytucji, a maksymalna kwota wpłaty wynosi 100 000 zł.

Do pierwszej trójki wraca Lokata dla Ciebie, proponowana przez Raiffeisen Digital Bank. Przypomnijmy, że jeszcze w maju lokata ta była liderem rankingu, miesiąc później – po obniżce oprocentowania z 5,70 do 5,10 proc. – zaliczyła bolesny spadek na czwarte miejsce. Tym razem stawka nie zmieniła się, podobnie jak maksymalna kwota wpłaty, która nadal wynosi 200 000 zł. W tym wypadku również warunkiem dodatkowym jest posiadanie konta w banku. Oszczędności przechowywane w Raiffeisen Digital Bank są objęte ochroną austriackiego odpowiednika BFG.

Aion Bank obniżył stawkę

W pierwszej piątce znalazły się jeszcze Lokata standardowa, proponowana przez Inbank, gdzie oprocentowanie wynosi 5 proc., a także Lokata terminowa od Aion Banku. Druga z propozycji odnotowała spadek z trzeciego na piąte miejsce po obniżce oprocentowania z 5,20 do 4,75 proc.

