Rewolucja w bankomatach już od 28 czerwca. Każdy odczuje te zmiany

Od 28 czerwca 2025 roku na terenie całej Unii Europejskiej zaczynają obowiązywać nowe regulacje dotyczące dostępności usług i urządzeń cyfrowych. Zmiany wynikają z unijnej dyrektywy — Europejskiego Aktu o Dostępności — uchwalonego w 2019 roku. Głównym celem przepisów jest ułatwienie dostępu do technologii osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Nowe przepisy

Nowe prawo obejmie między innymi terminale płatnicze oraz bankomaty. Urządzenia te będą musiały zostać przystosowane do potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi, sensorycznymi czy poznawczymi. W praktyce oznacza to wdrożenie rozwiązań, które pozwolą na bezpieczne i samodzielne korzystanie z nich przez osoby niewidome, niedowidzące, niesłyszące, a także poruszające się na wózkach.

Wśród wymaganych zmian znajdą się komunikaty głosowe, ułatwiające obsługę osobom z dysfunkcjami wzroku. Pojawią się również oznaczenia w alfabecie Braille’a oraz wyświetlacze o zwiększonym kontraście, ułatwiające czytanie treści. Nowe przepisy nakładają również obowiązek takiej konstrukcji i rozmieszczenia bankomatów, aby osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogły z nich wygodnie korzystać.

Nie tylko bankomaty

Zakres zmian nie ogranicza się wyłącznie do urządzeń bankowych. Te same standardy dostępności będą musiały spełniać także inne powszechnie używane automaty – w tym biletomaty na dworcach i parkingach oraz kasy samoobsługowe w sklepach. Również strony internetowe, aplikacje mobilne oraz sklepy online będą musiały być dostosowane do potrzeb użytkowników z niepełnosprawnościami.

Europejski Akt o Dostępności to ważny krok w kierunku likwidacji barier cyfrowych i zwiększenia samodzielności osób z ograniczeniami. Zmiany, które wejdą w życie już za kilka dni, będą widoczne dla wszystkich – zwłaszcza w przestrzeni publicznej i podczas codziennych czynności, takich jak wypłata gotówki czy zakupy.

Czytaj też:

Nowy gadżet banku zaskakuje Polaków. Zapłacisz jak nigdyCzytaj też:

To już ostatnie lata gotówki w Polsce? Ekspertka nie ma wątpliwości