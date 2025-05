Nowy gadżet banku zaskakuje Polaków. Zapłacisz jak nigdy

Bank Pekao wprowadza na polski rynek nowość – obrączki płatnicze. To pierwsze tego typu rozwiązanie dostępne w kraju. Jak informuje „Puls Biznesu”, bank liczy, że nowoczesne urządzenie przyciągnie co najmniej kilkadziesiąt tysięcy nowych klientów.

Obrączki płatnicze

Nowe obrączki płatnicze, nazwane „peoring”, umożliwiają dokonywanie transakcji zbliżeniowych oraz wypłat z bankomatów. Ich największą zaletą ma być wygoda – nie wymagają ładowania ani baterii. Dodatkowo są wodoodporne i występują w dwóch wersjach materiałowych. Prezes banku Pekao, Cezary Stypułkowski, podkreśla, że wprowadzenie tego produktu wpisuje się w strategię nowoczesności i wygody dla użytkowników.

Płatnicze obrączki mogą być połączone z dowolną kartą kredytową wydaną przez Bank Pekao. Według przedstawicieli banku, rozwiązanie to może okazać się szczególnie atrakcyjne dla osób podróżujących, które cenią szybkie i bezpieczne metody płatności.

Wiceprezes Pekao, Błażej Szczecki, poinformował, że bank zakupił 70 tys. obrączek, które mają trafić do klientów do końca tegorocznych wakacji. To element szerszego planu pozyskania 700 tys. nowych klientów do 2027 roku. Nowy produkt ma odegrać ważną rolę w realizacji tej strategii. Obrączki są kolejnym krokiem w kierunku unowocześniania oferty banku.

Innowacje

Bank Pekao od lat stawia na innowacje. Jak przypomina „Puls Biznesu”, to właśnie ta instytucja jako pierwsza wprowadziła na rynek polski kartę kredytową w 1995 roku. Dwadzieścia lat później bank zaoferował klientom pierwszą kartę wielowalutową.

Wprowadzenie obrączek płatniczych to kontynuacja strategii opierającej się na nowoczesnych technologiach i mobilnych rozwiązaniach. Bank liczy, że to nowatorskie podejście pomoże w zdobyciu zaufania nowych użytkowników, którzy szukają alternatywy dla tradycyjnych kart płatniczych i portfeli mobilnych.

Czytaj też:

To jedno słowo w przelewie może zablokować twoje pieniądzeCzytaj też:

Koniec bankowości przez komputer? Santander stawia na aplikację