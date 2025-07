Większa wpłata na konto? Możesz mieć kontrolę fiskusa

Wpłacając gotówkę na konto bankowe, warto pamiętać o limitach, po przekroczeniu których bank ma obowiązek poinformować o transakcji odpowiednie instytucje. Obecne przepisy zobowiązują banki do zgłaszania transakcji gotówkowych przekraczających równowartość 15 tys. euro do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Ma to na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu nielegalnej działalności.

Informacje o przelewach

Zgłoszeniu podlegają nie tylko pojedyncze transakcje o wysokiej wartości. Banki mogą również analizować mniejsze wpłaty, jeśli odbiegają od typowej aktywności klienta. Na przykład jednorazowe zasilenie konta kwotą 30 tys. zł może wzbudzić podejrzenia, jeśli wcześniej klient wpłacał wyłącznie znacznie mniejsze sumy – przypomina Interia Biznes.

Procedury weryfikacyjne dotyczą nie tylko wpłat realizowanych we wpłatomatach, ale także innych operacji gotówkowych. W razie potrzeby bank może czasowo zablokować dostęp do środków oraz zgłosić transakcję jako podejrzaną do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), który prowadzi dalsze postępowania wyjaśniające.

Które przelewy zainteresują skarbówkę?

Co więcej, KAS i GIIF mają także dostęp do informacji o przelewach bankowych. Operacje o wysokiej wartości są analizowane pod kątem pochodzenia środków i ewentualnego ryzyka nieprawidłowości. Instytucje finansowe są zobowiązane do zachowania czujności także w przypadku innych nietypowych zachowań.

Bank może przekazać informacje do skarbówki, gdy zauważy:

– przelewy na wysokie kwoty;

– liczne przelewy na mniejsze sumy wykonywane w krótkich odstępach czasu, których łączna wartość jest znacząca;

– nietypowe lub podejrzane tytuły przelewów;

– wiele przelewów od różnych nadawców na podobne kwoty, które mogą wskazywać na próbę rozproszenia wpłat na jedno konto.

Wszystkie te działania służą przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i mają zapewnić większą transparentność przepływu środków finansowych.

