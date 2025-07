Nowe sankcje wobec Rosji. Tak UE chce uderzyć w Putina

W Brukseli osiągnięto porozumienie dotyczące 18. pakietu sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji – przekazało unijne źródło. Formalna decyzja ma zostać ogłoszona podczas zaplanowanego na piątek posiedzenia ministrów ds. UE państw członkowskich. Nowy pakiet zawiera szereg zaostrzonych restrykcji gospodarczych, mających na celu dalsze ograniczenie możliwości finansowania przez Rosję działań wojennych.

Nowy pakiet sankcji

W ramach najnowszych sankcji mają zostać objęte firmy związane z gazociągiem Nord Stream, kolejne rosyjskie banki oraz statki należące do tzw. floty cieni, wykorzystywane do omijania dotychczasowych ograniczeń. Przewidziano również zakaz eksportu towarów o kluczowym znaczeniu dla rozwoju rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego.

Jednym z elementów pakietu ma być również zmiana w zakresie obowiązującego limitu cenowego na rosyjską ropę. Obecnie pułap ten wynosi 60 dolarów za baryłkę. Mechanizm ten, wprowadzony w grudniu 2022 roku, zakazuje zachodnim firmom transportowania, ubezpieczania oraz świadczenia usług dla dostaw rosyjskiej ropy sprzedawanej po cenie wyższej niż ustalony limit.

Jest porozumienie

Wcześniejsze próby obniżenia progu do 45 dolarów za baryłkę spotkały się z brakiem jednomyślności wśród państw G7, do których należą m.in. Stany Zjednoczone, Niemcy i Japonia. Z nieoficjalnych informacji wynika, że nowa propozycja zakłada pułap zbliżony do wcześniej dyskutowanego, choć nieco wyższy.

Dotychczasowe sankcje miały osłabić możliwości finansowe Rosji poprzez ograniczenie dostępu do zachodnich technologii, usług oraz źródeł przychodu z surowców energetycznych. Obecnie Unia Europejska kontynuuje tę strategię, starając się zaostrzyć istniejące przepisy i zwiększyć skuteczność dotychczasowych narzędzi presji gospodarczej.

